Как сообщает канал Қостанай соттары, за применение пиротехнических изделий в населенном пункте и в не отведенном для этого месте житель Костанайской области наказан судом.

Иллюстративное фото

Лисаковским городским судом рассмотрено дело в отношении гражданина Р. за совершение административного правонарушения - применения пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба (ст.436 ч.2 КоАП).

Согласно материалам дела, 20 сентября 2025 года около 23.15 часов в городе Лисаковске возле ресторана гражданин Р. «осуществил применение пиротехнических изделий в населенном пункте и в не отведенном для этого месте, нарушающее покой физических лиц».



В судебном заседании Р. свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся, пояснив, что запустил салюты по случаю своего бракосочетания.



Санкция ст.436 ч.2 КоАП предусматривает безальтернативное наказание в виде штрафа в размере двадцати месячных расчетных показателей с конфискацией пиротехнических изделий.



Учитывая обстоятельства по делу, характер совершенного административного правонарушения, гражданин Р. признан виновным и ему наложено административное взыскание в виде штрафа, размер которого снижен в пределах, предусмотренных ст.829-11 ч.2 КоАП, в результате чего общая сумма штрафа составила 55 048 тенге.



Постановление не вступило в законную силу.