Брифинг по озеленению областного центра сегодня, 28 апреля, провел руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. Он пояснил, что работы проводят по поручению акима области Кумара Аксакалова в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина.

- Форум пройдет осенью. Подготовку начали заранее, завезли качественные высокие сосны, - сообщил Сабитов. - Их высаживаем на семи улицах. Впервые выделили такую сумму - почти 600 млн тенге.



- То есть, деревья высаживают вдоль улиц, по которым поедет российская делегация? - уточнила корреспондент "НГ".

Руководитель отдела ЖКХ ответил утвердительно.

- А Владимир Путин приедет? - спросила корреспондент "НГ".



- Не знаю, надеюсь, что да, - ответил Сабитов. - В любом случае будет делегация из Россия и она поедет вдоль этих улиц.

Он также пояснил, что впервые в Костанае садят такие высокие и качественные сосны.

- Почему именно сосны? Потому они хорошо себя зарекомендовали, прекрасно приживаются, выделяют фитонциды, - сообщил Сабитов. - И согласитесь, лиственные деревья зимой выглядят очень уныло, а у нас почти 7 месяцев зима. Сосны, как говорится, зимой и летом одним цветом. Будут создавать прекрасное настроение.

Руководитель отдела ЖКХ подчеркнул, что подрядчики берут на себя обязательства по уходу за соснами в течение 3-х лет. Если какая-то сосна не приживется, подрядчик заменит ее за свой счет.

Каждая сосна обошлась бюджету примерно в 50 000 тенге - с учетом покупки, посадки, удобрения земли, полива и ухода до конца года. Общая сумма озеленения составила больше полумиллиарда тенге.

Сабитов также ответил на вопросы корреспондента "НГ" по поводу высадки кизильника. В частности, о том, почему его высадили вблизи образовательных учреждений по ул. Тауелсиздик и для этого убрали чугунный забор? Ранее в департаменте полиции "НГ" поясняли, что ограждение рядом со зданиями садиков, школ, лицеев и высших учебных заведений убирать нельзя.



- Ограду убрали не везде, - сказал Сабитов. - По поводу высадки вместо ограждения по Тауелсиздик - вопрос рассмотрим еще раз. Что касается зимней уборки снега, при которой подрядчики могут повредить своей техникой живую изгородь, то процесс очистки нужно пересматривать. Будем разговаривать с подрядчиками, давать рекомендации. Никому не хочется, чтобы насаждения повредили, мы все болеем за свой город.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ