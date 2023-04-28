"А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
Ольга ЛИХОГРАЙ
Брифинг по озеленению областного центра сегодня, 28 апреля, провел руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. Он пояснил, что работы проводят по поручению акима области Кумара Аксакалова в рамках подготовки к форуму приграничного сотрудничества с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина.
- Форум пройдет осенью. Подготовку начали заранее, завезли качественные высокие сосны, - сообщил Сабитов. - Их высаживаем на семи улицах. Впервые выделили такую сумму - почти 600 млн тенге.
- То есть, деревья высаживают вдоль улиц, по которым поедет российская делегация? - уточнила корреспондент "НГ".
Руководитель отдела ЖКХ ответил утвердительно.
- А Владимир Путин приедет? - спросила корреспондент "НГ".
- Не знаю, надеюсь, что да, - ответил Сабитов. - В любом случае будет делегация из Россия и она поедет вдоль этих улиц.
Он также пояснил, что впервые в Костанае садят такие высокие и качественные сосны.
- Почему именно сосны? Потому они хорошо себя зарекомендовали, прекрасно приживаются, выделяют фитонциды, - сообщил Сабитов. - И согласитесь, лиственные деревья зимой выглядят очень уныло, а у нас почти 7 месяцев зима. Сосны, как говорится, зимой и летом одним цветом. Будут создавать прекрасное настроение.
Руководитель отдела ЖКХ подчеркнул, что подрядчики берут на себя обязательства по уходу за соснами в течение 3-х лет. Если какая-то сосна не приживется, подрядчик заменит ее за свой счет.
Каждая сосна обошлась бюджету примерно в 50 000 тенге - с учетом покупки, посадки, удобрения земли, полива и ухода до конца года. Общая сумма озеленения составила больше полумиллиарда тенге.
Сабитов также ответил на вопросы корреспондента "НГ" по поводу высадки кизильника. В частности, о том, почему его высадили вблизи образовательных учреждений по ул. Тауелсиздик и для этого убрали чугунный забор? Ранее в департаменте полиции "НГ" поясняли, что ограждение рядом со зданиями садиков, школ, лицеев и высших учебных заведений убирать нельзя.
- Ограду убрали не везде, - сказал Сабитов. - По поводу высадки вместо ограждения по Тауелсиздик - вопрос рассмотрим еще раз. Что касается зимней уборки снега, при которой подрядчики могут повредить своей техникой живую изгородь, то процесс очистки нужно пересматривать. Будем разговаривать с подрядчиками, давать рекомендации. Никому не хочется, чтобы насаждения повредили, мы все болеем за свой город.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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