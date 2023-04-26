Приговор по делу жителя п. Октябрьский (Лисаковск) Леонида ФОМИНА, обвиняемого в убийстве друга Дмитрия Быструшкина, вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 26 апреля.

Преступление произошло 18 декабря прошлого года, когда житель Лисаковска Быструшкин приехал к Фомину домой с бутылкой водки. Оба работали в Куржункульском карьере АО "ССГПО" водителями, хорошо зарабатывали, дружили. Быструшкин был целеустремленным, собирался переходить в КБРУ на еще более престижную работу, ради которой сдал сложные экзамены. Согласно материалам дела, когда распивали третью бутылку водки, Быструшкин начал оскорблять жену Фомина, перевернул кухонных стол, размахивал ножом. Фомин не знал, как его остановить, выхватил нож и нанес 34 удара...

В суде он сразу признал свою вину и раскаялся, сказал, что сам шоке от того, что нанес столько ударов ножом. Показания давал со слезами на глазах, говорил, что ему "очень жаль друга Димку", попросил прощения у жены и матери убитого. Они подали несколько исков на компенсацию материального ущерба и морального вреда, которые Фомин сразу признал.

- Ваша вина полностью доказана - как вашими признательными показаниями, так и добытыми доказательства, - сообщил при вынесении приговора судья Кушербай АКШАЛОВ. - Суд учел ваше чистосердечное признание, раскаяние, наличие малолетних детей, отсутствие судимостей и то, что убитый проявил в отношении вас противоправные действия. Суд назначил вам 10 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим). Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, вам назначили наказание в нижних пределах. Суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 5 млн тенге.

Леонид Фомин сказал, что приговор ему понятен. Его супруга заплакала.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ