Уголовное дело в отношении 50-летнего водителя Куржункульского карьера АО "ССГПО" Леонида ФОМИНА начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 14 апреля. Фомин обвиняется в убийстве жителя Лисаковска 47-летнего Дмитрия Быструшкина, с которым вместе работал и много лет дружил. Криминальная история потрясла не только родственников и знакомых, но и самого подсудимого.

- 18 декабря 2022 года Фомин распивал спиртное со своим другом Дмитрием Быструшкиным в п. Октябрьский (Лисаковск) в своем доме по ул. Алматинская, 84. В ходе ссоры Быструшкин ударил стулом Фомина, начал оскорблять его жену и размахивать кухонным ножом, - зачитал обвинительное заключение государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Тогда Фомин отобрал нож у Быструшкина и нанес ему 34 удара ножом в голову, лицо, грудь.

Подсудимый Леонид Фомин сразу полностью признал вину и даже успел выплатить по 35 000 тенге потерпевшим - жене и матери убитого Быструшкина в качестве морального вреда.

Они предъявили иск на 1 млн тенге в качестве возмещения морального вреда, подсудимый его полностью признал.

О Леониде Фомине положительные отзывы дал даже участковый Октябрьского, назвав подсудимого вежливым и отзывчивым. Сам подсудимый сказал, что добросовестно работал водителем, зарабатывал 400 000 тенге в месяц, содержал сына от первого брака и вторую жену с ребенком.

Аналогичные отзывы об убитом дали его жена и мать.

Жена погибшего Татьяна БЫСТРУШКИНА сообщила суду, что муж был трудоголиком, сдавал сложные экзамены, чтобы перейти работать в КБРУ - предприятие АО "Алюминий Казахстана" (Павлодар), расположенное в п. Октябрьский. И уже сдал сложные экзамены, его брали на работу.

- Около года мы не жили, потому что дома был ремонт, - пояснила Быструшкина. - Но он содержал дочь. Я не знаю, что он забыл в Октябрьском. Подсудимого я первый раз вижу, потом узнала, что они вместе работали в ССГПО на БелАЗе, были хорошими друзьями.

Мать убитого Зинаида БЫСТРУШКИНА со слезами на глазах сообщила, что сын был добрым и отзывчивым.

- Это бесчеловечно - нанести столько ударов ножом! - плакала мама убитого. - Что он такого сделал? Ему нужно дать лет 15!

Судья Кушербай АКШАЛОВ сказал, что у подсудимого есть возможность попросить прощения у родственников убитого.

Сначала Фомин дал показания, со слезами на глазах.

- В тот день он приехал ко мне с бутылкой водки и не мог вспомнить, какое число, - сообщил Фомин. - Сказал, что 20 декабря ему на смену, через день и не надо пить, но мы выпили вторую. Когда допивали третью бутылку, он набросился на меня, перевернул стол, размахивал ножом. Я сказал, мол, стол новый, жена ругаться будет, тогда он начал оскорблять мою жену.

Согласно обвинительному заключению, убитый выражался нецензурно и сказал что-то вроде: моя жена красивее твоей. Тогда Фомин выхватил нож и нанес 34 удара.

- Помню, как один раз ударил в грудь, - сказан он. - Когда сказали, что 34, сам не поверил. Мы никогда даже не ругались. Жаль, он хорошим другом был.

Позже подсудимый обратился к жене и матери убитого.

- Мне самому очень жаль Димку, хороший он был, - со слезами обратился подсудимый. – Но, если б он меня убил, ему б сейчас легче не было. То, через что я прохожу - суд, СИЗО, еще тюрьма предстоит - никому не пожелаю! Простите меня, я искренне раскаиваюсь... Если освобожусь, буду ходить на могилу.

Суд допросил основных свидетелей и скоро перейдет к изучению письменных материалов дела.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ