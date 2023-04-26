25 апреля у православных жителей области был Родительский день, многие поехали на кладбище в районе Аэропорта. А в конце прошлой недели, 21 апреля, на сессии областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за изменения в правила погребения и ухода за могилами.

- Вы наведете порядок на костанайском кладбище после принятия этих правил? - спросил во время обсуждения секретарь облмаслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ. - Честно, сегодня многие люди недовольны тем, что не уделяется должного внимания уходу за могилами.

- Сейчас мы разослали письма по оформлению земельных участков и данный вопрос взяли на контроль, - ответил заместитель руководителя управления ЖКХ и энергетики Алмат ГАПБАСОВ. - Отрабатываем в рабочем порядке.

Эти могилы расположены недалеко от центрального входа на кладбище

"НГ" решила проверить, насколько соответствуют эти правила костанайским реалиям. Помог в этом житель Костаная Федор НОВИКОВ, вместе с которым мы 20 апреля посетили кладбище в районе аэропорта.

"Бардак, полнейший бардак!"

Заходим на кладбище через центральные ворота - разбитая асфальтированная дорога, возле могил валяются кирпичи, бычки и пачки из-под сигарет, ветки, целлофановые пакеты и прочий мусор. Многие могилы заросли травой.

Когда-то на этом месте была большая емкость для воды, теперь - огромная свалка

Как отмечает Федор Викторович, зимой не чистили дороги между могилами, к ним было очень тяжело пробраться. Весной он обращался по этому поводу в службу iKomek, там сообщили в отдел ЖКХ акимата Костаная и ответили: «Жалоба находится в работе».

- Бардак! Полнейший бардак! - возмущается Новиков. - Вот слева строительный мусор. Если вы работаете, то делайте по-человечески - складывайте мусор в одну кучу, централизованно! Но не на въезде же это делать! Вот центральная аллея, здесь покоятся уважаемые люди, а как мы относимся к этому месту? Обидно за ушедших и позор, всем нам, ныне живущим! Чтобы на кладбище навести порядок, не нужны большие денежные вложения, тут нужен хозяйский взгляд на все это и просто поддерживать чистоту. После зимы сейчас люди сюда будут приходить и наводить порядок на могилах, будут до конца августа собирать этот мусор в кучи, как в прошлом году. И только лишь потом, осенью, начали вывозить этот мусор.

Мы проехали по территории, периодически на пути попадались кучи мусора: сухие ветки, целлофановые пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки, листья.

- Весной будет еще больше мусора, - говорит Федор Викторович. - Потому что людям никто не указал, куда его складывать, никто не следит за этим и никого не наказывают за беспорядок. Здесь будто вообще нет службы, которая следит за порядком! Да, конечно, люди тоже виноваты, но они поставлены в такую ситуацию, что им некуда девать мусор. Никто ничего не обустраивал. И это в первую очередь ответственность обслуживающей кладбище организации, если она тут вообще есть. Я не против, если бы брали плату за порядок, но главное, чтобы он здесь был! Кто-то должен следить за этим, чтобы не давать людям превращать тот или иной участок в отхожие места.

Примерно в середине кладбища стоит табличка с надписью «Просьба мусор не бросать».

По мнению Федора Новикова, табличку сделал костанаец, а не администрация кладбища

- Я на 200 процентов уверен, что это написал человек, чьи близкие лежат неподалеку, - считает Новиков. - Но это точно не служба, которая должна за кладбищем ухаживать, написала.

Через пару метров видим еще одну огромную свалку: здесь мешки и пакеты с мусором, листья и ветки, пластиковые баклажки и бутылки, картонные коробки...

- Эта куча образовалась на месте емкости для воды - чтобы в вазочку набрать, цветы поставить или вытереть памятник, помыть фотографию или оградку. Они установлены по всему кладбищу, - рассказывает наш гид. - В прошлые года эти емкости простояли сухими, а люди потихоньку стали заполнять это место мусором: один бросил, потом другой. А когда там что-то лежит, все туда бросают. Вот и результат!

"Акимату нужно отработать"

В сентябре 2022 года кладбище временно обслуживало ТОО «АБЗ Плюс», так как еще не была оформлена исполнительно-техническая документация. Рабочие этого ТОО вывозили мусор, но все равно встречались свалки, а горожане все лето жаловались на беспорядок.

Сейчас, как сообщил на сессии облмаслихата Алмат Гапбасов, в Костанае услуги по обслуживанию и содержанию кладбища переданы в доверительное управление ТОО «Стикс-2012». В Рудном заключен договор с ИП Ховалко, в Аркалыке - с ТОО Nur Group, в Костанайском районе - с ИП Life Astana.

- Принятые правила позволяют законодательно закрепить порядок погребения и организации дела по уходу за могилами, а также санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к эксплуатации и содержанию кладбищ, организации захоронения и перезахоронения умерших или останков, объектов похоронного назначения, - пояснял депутатам Гапбасов. - Кладбища практически во всех населенных пунктах Костанайской области не находятся на балансе акиматов. Исключения составляют лишь города Костанай, Рудный и Аркалык и Костанайский район. Кроме того, для передачи кладбища на баланс акиматов необходимо провести процедуры по оформлению земельных участков и изготовлению технических паспортов.

Практически во всех городах и районах области кладбища содержат на добровольной основе жители либо работники бюджетных организаций, общественные работники во время субботников.

Изменения в правилах предусматривают нормы о возможности выдачи уведомления на основании составленных записей актов о смерти, о ведении журнала учета и внесении в него сведений на основе уведомления о смерти полученного через портал eGov.

- Как эти правила могут улучшить ситуацию на кладбищах области, которые по факту сейчас никак не убираются и не обслуживаются? - спросила депутат облмаслихата Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ. - Вы сказали, что ТОО «Стикс-2012» обслуживает костанайское кладбище, но мы все видим, что там ничего не делается. Как можно привлечь к ответсвенности людей, которые взяли кладбище в доверительное управление? Они ведь получают какое-то финансирование из бюджета!

- Благодаря данным правилам у нас имеется возможность финансирования данных могил. То есть, регионы должны будут привести в соответствие документацию и подать нам соответствующую заявку, - ответил Гапбасов. - Акиматом Костаная в адрес управления энергетики, как администратора бюджетных программ, не представлялось никаких бюджетных заявок. То есть, здесь нужно акимату города с ТОО «Стикс-2012» отработать.

Как должно быть по правилам

В своем докладе Гапбасов ссылался на Правила погребения и ухода за могилами №433 от 4 октября 2019 года. Мы изучили их и изменения, которые обсуждались на сессии. Как пояснили "НГ" 24 апреля в управлении ЖКХ, изменения находятся на согласовании в Министерстве юстиции. Ожидается, что в законную силу вступят в середине мая.

Большая куча мусора недалеко от входа на кладбище

Возле центральной аллеи еще одна куча мусора

Все изменения не касаются работы обслуживающей кладбище организации. Но ее обязанности прописаны в п. 17 действующих Правил погребения и ухода за могилами. В нем 7 подпунктов. В первом указано, что «администрация кладбища обеспечивает предоставление гражданам полной информации о порядке оказания ритуальных услуг, в том числе с размещением информации на стендах на территории кладбища».

На территории костанайского кладбища в районе аэропорта установлены 3 стенда с информацией. На первом - перечень услуг, оказываемых ТОО «Стикс-2012». На втором сообщается, что необходимо получить разрешение на установку намогильных сооружений, а нарушителей накажут административным штрафом в размере 20 МРП. На третьем объявление: «Уважаемые граждане! Здесь покоятся дорогие и близкие Вам люди. Пожалуйста не превращайте это место в мусорную свалку! ТОО «Стикс-2012» производит вывоз мусора с центральных улиц. Убедительная просьба выносить мусор в определенные места.» Делаем вывод - ни на одном из стендов не представлена полная информация о порядке оказания ритуальных услуг, есть лишь список с их перечнем. Возможно сотрудники ТОО «Стикс-2012» предоставляют эту информацию при личном обращении.

Подпункт 4: «Администрация кладбища должна содержать в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования, территории кладбища, ограждения, освещения». Мы увидели, что на территории находится несколько строений и все требуют ремонта. В частности, рядом со входом здание бежевого цвета, штукатурка на нем обвалилась, как и керамическая плитка на небольшом заграждении рядом.

На центральных воротах обвалилось гранитное покрытие, как и на заборе рядом с ними. Асфальт также нуждаются в ремонте или замене. Какого-либо освещения корреспондент "НГ" не увидел вообще.

Подпункт 5: «Администрация кладбища обеспечивает контроль за организацией работ по содержанию кладбищ, включая систематическую уборку дорожек общего пользования и участков хозяйственного назначения, обслуживание сетей водоснабжения, уход за зеленными насаждениями на всей территории кладбища, текущий ремонт дорог и своевременный вывоз мусора». Практически ничего из этого мы не увидели. Отметим только, что деревья на кладбище красивые и в довольно хорошем состоянии.

В остальных подпунктах указано, что администрация должна обеспечить: своевременную подготовку могил для захоронения умерших или их останков, соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил подготовки могил, предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за местом захоронения, а также равный доступ всем субъектам ритуальных услуг.

Фото Андрея СКИБЫ