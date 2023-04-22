В Костанайской области никогда не было нормативно-правовых регулирующих процесс погребения.

Об этом сообщил на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата, которая прошла в режиме онлайн 21 апреля, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Алмат ГАПБАСОВ. И предложил их принять.







- Принятые правила позволяют законодательно закрепить порядок погребения и организации дела по уходу за могилами, а также санитарно-эпидимиологические требования, предъявляемые к эксплуатации и содержанию кладбищ, организации захоронения и перезахоронения умерших или останков, объектов похоронного назначения, - пояснил Гапбасов. - Кладбища практически во всех населенных пунктах Костанайской области не находятся на балансе акиматов. Исключения составляют лишь города Костанай, Рудный и Аркалык и Костанайский район. Кроме того, для передачи кладбища на баланс акиматов необходимо провести процедуры по оформлению земельных участков и изготовлению технических паспортов.

Практически во всех городах и районах области кладбища содержат на добровольной основе жители либо работники бюджетных организаций, общественне работники во время субботников.

В Костанае услуги по обслуживанию и содержанию кладбища переданы в доверительное управление ТОО «Стикс-2012», в Рудном заключен договор с ИП Ховалко, в Аркалыке - с ТОО Nur Group, в Костанайском районе - с ИП Life Astana.

Правила предусматривают нормы о возможности выдачи уведомления на основании составленных записей актов о смерти, о ведении журнала учета и внесении в него сведений на основе уведомления о смерти полученного через портал eGov.

- Как эти правила могут улучшить ситуацию на кладбищах области, которые по факту сейчас никак не убираютс яи не обслуживаются? - спросила депутат облмаслихата Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ. - Вы сказали, что ТОО «Стикс-2012» обслуживает костанайское кладбище, но мы все видим, что там ничего не делается. Как можно привлечь к ответсвенности людей, которые взяли кладбище в доверительное управление? Они ведь получают какое-то финансирование из бюджета!

- Благодаря данным правилам у нас имеется возможность финансирования данных могил. То есть, регионы должны будут привести в соответствие документацию и подать нам соответствующую заявку, - ответил Гапбасов. - Акиматом Костаная в адрес управления энгергетики, как администратора бюджетных программ, не представлялось никаких бюджетных заявок. То есть, здесь нужно акимату города с ТОО «Стикс-2012» отработать.

- Вы наведете порядок на костанайском кладбище после принятия этих правил? - спросил секретарь облмаслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ. - Честно, сегодня многие люди недовольны тем, что не уделяется должного внимания уходу за могилами.

- Сейчас мы разослали письма по оформлению земельных участков и данный вопрос взяли на контроль, - ответил Гапбасов. - Отрабатываем в рабочем порядке.

Депутаты приняли правила единогласно.

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