Процесс оформления исполнительно-технической документации на территорию городского кладбища завершается. Об этом 24 августа в ответе на запрос «НГ» сообщил и. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ

Уже на въезде на территорию кладбища куча мусора из венков, веток и бутылок

Когда разберутся с документами, рассмотрят вопрос о передаче кладбища в доверительное управление.

- Работы по уборке территории городского кладбища проводятся силами подрядной организации ТОО «АБЗ плюс» в рамках текущего содержания южной части города Костанай, - ответил Есергепов на еще один вопрос «НГ». - На данный момент количество вывезенного мусора составляет 560 куб. м.

Житель Костаная Юрий МАЛИКОВ неоднократно сообщал «НГ», что на городском кладбище в районе аэропорта пасется скот, на территории - кучи мусора из веток и венков. Поэтому мы и направили запрос в отдел ЖКХ.

- Все максимально непонятно, особенно понравилась цифра в кубометрах, - прокомментировал ответ ведомства Маликов. - Она лично мне, простому жителю города, ничего не говорит. ТОО «АБЗ Плюс» должны фотоотчет делать, как убирают мусор, и с датой на фотографии - тогда и не будет вопросов.

31 августа корреспондент «НГ» посетил кладбище. На входе увидел два КамАЗа, на одном надпись «АБЗ Плюс». Проехали на машине дальше: рядом с могилами мусорные кучи, в основном это ветки. Здесь увидели и трактор, вывозящий мусор. Вслед за трактором вышли двое мужчин в оранжевых жилетах с названием фирмы. Проехав еще дальше, увидели остатки кучи мусора.

Мусор на кладбище убирают, но медленно. Второй вывод - горожане тоже несут ответственность за чистоту, ведь мусорят именно они. Это хорошо видно по могилам - если одни чистые и ухоженные, другие (а таких, к сожалению, большинство) заросли травой, ограды поржавели.

Фото Андрея СКИБЫ