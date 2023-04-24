Благотворительный концерт, сборы от которого позволили закрыть заявки участников проектов «Нужные деньги» и «Жизнь на ладони», прошел в костанайском ДК "Мирас" вечером 21 апреля. Организовал акцию региональный филиал Ассоциации деловых женщин Казахстана.

Нашему проекту «Нужные деньги» нелегко собирать крупные суммы - это лимитирующий фактор, имеющий значение при отборе участников. Если на помощь необходимо более миллиона тенге, сбор приходится продлевать на несколько туров. Так мы собирали деньги на инвалидные коляски, вертикализаторы и слуховые аппараты. Благодаря поддержке АДЖК задачу решили гораздо быстрее.

Цена звуков - 1,2 млн тенге

Для участия в 131-м туре нашего проекта комиссия отобрала двух претендентов, одним из которых был 14-летний Адильхан Абуов из Костаная.

Прежде семья Абуовых в «Нужные деньги» заявок не подавала, решились обратиться в этом году, потому что решить проблему своими силами невозможно.

У Адильхана двухсторонняя нейросенсорная тугоухость последней, 4-й степени. Это означает, что разрушаются структуры внутреннего уха. То есть, выпадает один из этапов передачи звуковой информации в головной мозг. А 4-ястепень указывает на то, что страдающий ею практически ничего не слышит.

Родители не сразу заметили, что у сына проблемы. Возможно, в раннем детстве он слышал нормально. Когда Адильхан учился в 5 классе, нарушения стали очевидны и его отвели на обследование к сурдологу. Тогда и поставили медицинский диагноз, только степень была 2-я, более легкая. Но, постепенно тугоухость прогрессировала.

К сожалению, восстанавливать разрушенные клетки внутреннего уха медицина ещё не научилась. Единственный выход - снабдить человека с таким диагнозом аппаратурой, которая будет работать вместо неспособных выполнять свою функцию структур. Адильхану сразу назначили ношение слухового аппарата. Но тогда семья смогла приобрести только один (а нужны аппараты на оба уха). Теперь этот аппарат уже не выполняет свою функцию, его давно пора заменить.

- Сейчас Адильхан без аппарата вообще ничего не слышит ,- объяснила мама мальчика Батима АБУОВА. - А со старым аппаратом слышит так плохо, что телевизор включает на полную громкость, чтобы хоть что-то различить. Так хочется, чтобы сын слышал, как мы с ним разговариваем, чтобы его болезнь не мешала ему учиться. Но сами собрать на такую покупку не сможем.

В медицинском центре «Gesundheit» Адильхана недавно вновь обследовали и выписали слуховые аппараты Motion C&GO P3X Signia. Запись в заключении сурдолога: «Для качественной коррекции слуха нуждается в бинауральном слухопротезировании». Это значит, что аппараты нужно сразу устанавливать и настраивать парой. Каждый такой аппарат стоит 600 000 тенге, соответственно, на два нужно собрать 1 200 000 тенге.



Адильхан - старший сын в семье, где растут ещё пять мальчиков: 12, 8, 7, 2 лет и самому маленькому 1 год. Мама не работает, зарплата папы не строго фиксированная, колеблется в пределах 200 000 тенге. Пособие по многодетности - 86 000 тенге. Но семья не так давно переехала из деревни и жильё приходится снимать. Да и при общей дороговизне всего и вся жизнь у Абуовых совсем не сахар. А тут еще двухлетнего малыша после операции на сердце периодически необходимо возить в Астану на осмотр, а в случае любой простуды нужно давать недешёвые препараты, чтобы не было осложнений.

Адильхан - хороший сын, помогающий во всём родителям, любящий старший брат, любит рисовать и заниматься спортом. Только для полноценного восприятия мира ему надо этот мир слышать.

Нежданная удача

Комиссия выбрала Адильхана для участия в 131-м туре проекта единогласно. При этом все понимали, что сбор придётся продлевать. Мы приготовились к тому, что аппараты Адильхану будут установлены не раньше, чем через 2-3 месяца.

Статья о начале очередного тура уже была написана, оставалось только отправить её в печать, и тут с нами связались представители Ассоциации деловых женщин по Костанайской области с предложением о помощи. Помощи очень существенной, поскольку предполагалось, что необходимая на покупку слуховых аппаратов сумма у семьи Абуовых будет уже в апреле.

Разумеется «Наша Газета» с радостью согласилась на сотрудничество с АДЖ.

Уже пятый год Ассоциация деловых женщин Казахстана проводит республиканский конкурс «Караван доброты», в ходе которого отмечает людей, организации и общественные объединения, творящие добро. Победителей конкурса по регионам награждают на благотворительных концертах. Сборы от продажи билетов передают нуждающимся в помощи.

- За эти годы десятки людей отмечены в акции «Караван доброты», - заметила председатель Альянса женских сил по Костанайской обалсти Римма БЕКТУРГАНОВА. - Но добрых людей, конечно, гораздо больше. Поэтому караван добрых людей движется дальше. И я мечтаю, что Костанайская область станет областью добрых людей.

На щедрости добрых людей держится и наш проект «Нужные деньги», ставший победителем в номинации «Қайырымдылық тарихы» за вклад в социальную журналистику. Но главной наградой для нашей редакции стало столь быстрое решение проблемы одного из участников проекта.

Прямо на сцене во время концерта Адильхану и его маме вручили сертификат на 1 200 000 тенге.

- Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог нам собрать эту сумму. Спасибо, что нас не оставили в беде! - растрогалась до слез Батима Абуова. - Мы рады, что наш ребенок будет хорошо слышать! Главное - чтобы всегда оказывали помощь детям, которые в ней нуждаются.

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Замечательно, что пятый год подряд члены АДЖК вкладывают немало сил, времени и души в организацию этого важного мероприятия, не только проявляя настоящие продюсерские качества, но и выступая в роли артистов. Они по-настоящему зажигали зал, срывая долгие аплодисменты

- Независимо от того, в каком мы возрасте, какой национальности или какого пола, трагедия, которая касается ребенка, не может оставить нас равнодушными, - сказала со сцены заведующая секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Бибигуль АККУЖИНА.

Неравнодушие всегда лежало в основе благотворительности. На него опирались и организаторы этого концерта, собирая помощь не только для Адильхана Абуова, но и еще для одного подростка.

Большой отклик в сердцах жителей области вызвала история 14-летнего аркалыкчанина Даниила Григорьева. У подростка перелом позвоночника с разрывом спинного мозга, паралич нижних конечностей. Благодаря стойкости и сильному характеру Даниил научился самостоятельно пересаживаться в из инвалидной коляски. А самое обнадеживающее событие - частичное возвращение чувствительности к одной из ног. Теперь он нуждается в эффективной реабилитации в турецкой клинике Memorial. Курс стоит 13 млн тенге. Большую часть суммы собрали в проекте «Жизнь на ладони» (газета «Костанайские новости»), нужно еще 1,4 млн тенге. Благодаря акции эта сумма была собрана. Даниил отправится на 30-дневный курс реабилитации в Турцию. А чтобы колебания курсов валют не помешали обесценить усилия благотворителей, крупный вклад сделало АО "АгромашХолдинг". ⠀

- Дорогие друзья, каждый из вас - спонсор сегодняшнего мероприятия! - обратилась в зрителям председатель АДЖ по Костанайской области Гульсара ЖАМАНКУЛОВА. - За годы проведения наших благотворительных концертов мы пятерым детям подарили счастье. И сегодня те деньги, которые были нужны, мы собрали. Я хочу поблагодарить всех спонсоров. Наши партнеры за эти годы - в основном одни и те же компании, которые нам очень помогают. Огромную работу проводят члены Ассоциации деловых женщин, помогают все наши коллеги, друзья, город. Каждый день поступают звонки от желающих помочь. Огромное всем спасибо!

Деловые женщины при поддержке дружественных компаний и жителей области подарили еще двум детям порцию надежды на лучшее. И это не последний рейс каравана доброты, управляют которым теплые женские руки.

Фото Ивана МАРМАЛИДИ