Сегодня в Кызылорде пройдет финал Кубка Казахстана по футболу, в котором «Тобол» встретится с «Ордабасы». И «Тобол», и «Ордабасы» ранее по четыре раза выходили в финал Кубка РК и по два раза становились обладателями почетного трофея.

При этом в трех кубковых финалах команды играли между собой - «Тобол» выиграл в 2007 году (3:0) и в 2023 году (1:0), а в 2011 году победу одержал «Ордабасы» (1:0). В 2003 году «Тобол» уступил «Кайрату» - 1:3, а шымкентцы в 1995 году, называясь тогда СКИФ-«Ордабасы», уступили «Елимаю» (0:1) и в 2022 году во второй раз завоевали Кубок РК, выиграв в финале в дополнительное время у «Акжайыка» (5:4). Кроме этого костанайские и шымкентские футболисты еще раз встречались в Кубке РК на стадии 1/4 финала в 2010 году, и тогда в Костанае хозяева уступили - 1:4.

На пути к решающему матчу костанайский клуб в 1/8 финала переиграл дома в дополнительное время «Жетысу», а единственный гол в матче забил Жаслан Жумашев. В четвертьфинале «Тобол» в гостях провел в ворота «Турана» два безответных мяча, авторами голов стали Давид Энен и Иван Миладинович. И в полуфинале по результатам двухматчевого противостояния костанайцы прошли «Женис», одержав победу дома со счетом 2:1 (голы на счету Александра Зуева и Наурызбека Жагорова), и сыграв вничью в гостях - 1:1 (гол - Егор Хвалько).

«Ордабасы» в 1/8 финала обыграли в Алматы «Хан-Тенгри» (2:0), в четвертьфинале дома выиграли у «Кайрата» (1:0) и в полуфинале прошли «Кызылжар», сыграв 0:0 в Петропавловске и выиграв в Шымкенте в дополнительное время - 1:0.

В этом сезоне финалисты дважды встречались в рамках чемпионата Казахстана и оба раза победу праздновал «Тобол» - 3:2 в гостях и 1:0 дома.

И если в чемпионате костанайский клуб за два тура до финиша обеспечил себе место в призовой тройке и вместе с ним - участие в еврокубках в следующем сезоне, то для шымкентцев, занимающих восьмое место, единственным шансом выйти на международную арену является победа в финале Кубка РК.

А обладатель Кубка Казахстана из-за падения нашего чемпионата в рейтинге еврокубковых коэффициентов, в сезоне-2026/2027 получит право начать выступление в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Результат кубкового финала также важен для ведущих борьбу за четвертое место в чемпионате «Актобе» и «Елимая». В случае победы «Тобола» возможность выступить в Лиге конференций получит и обладатель четвертого места.

Впервые в истории отечественного футбола финал Кубка РК пройдет в Кызылорде и станет первой официальной игрой на поле нового стадиона «Кайсар Арена», трибуны которого вмещают 11000 болельщиков. И как сообщает пресс-служба KFF League, все билеты на матч «Тобол» - «Ордабасы» реализованы.

А обслужит финал Кубка Казахстана бригада арбитров из Швейцарии в составе главного судьи Свена Вольфенсбергера, ассистентов Стефана де Алмейда и Йонаса Эрни, а также судьи VAR Йоханнеса фон Мандаха.

Фото instagram.com/fctobol