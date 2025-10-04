За 8 месяцев 2025 года в Костанайской области в результате ДТП погиб 51 человек и 1 234 получили ранения. Если взглянуть на статистику по всему Казахстану, картина становится ещё более угнетающей. «Увеличение штрафов не приводит к желаемому результату», - говорит заместитель начальника отдела штаба ДП Костанайской области Аблай МЕКЕБАЕВ.

- Как вы решаете проблему дорожно-транспортных происшествий?

- Всеми доступными средствами. И штрафы, и беспилотные системы являются инструментами, направленными на снижение аварийности. На сегодня прямые участки дорог, где водители зачастую превышают скорость, находятся под особым контролем. На знаки дорожного движения не все водители обращают внимания. Патрульные машины пытаются дисциплинировать водителей. Каждая человеческая жизнь – это ведь бесценный ресурс. Мы теряем трудоспособных граждан из-за ДТП. Поэтому и обязаны развивать инфраструктуру, внедрять современные технологии, такие, как «умные» светофоры и пешеходные переходы, которые уже успешно функционируют в Караганде. Они автоматически фиксируют нарушения, отправляя штрафы нарушителям, позволяют повысить безопасность пешеходов. Полагаю, что водитель, получивший несколько штрафов, все-таки задумается о своем стиле вождения.

Абылай Мекебаев: «Законопослушным гражданам инновации не должны мешать спокойно жить»

- Когда планируется установка «умных» пешеходных переходов в Костанае?

- Вопрос внедрения интеллектуальных пешеходных переходов находится на стадии изучения. Пилотный проект, ранее реализованный в Карагандинской области, прорабатывается с компанией-поставщиком решений. Планируется развертывание пилотной зоны в нашем регионе. Ведется согласование условий сотрудничества и определение конкретных перекрестков для внедрения системы. До конца текущего года планируется завершение всех необходимых мероприятий.

- Многие горожане выражают недовольство по поводу большого количества камер видеонаблюдения, установленных в Костанае. Они считают, что это создаёт атмосферу постоянного контроля и вызывает беспокойство.

- Данные в базы розыска вносятся только в отношении лиц, совершивших правонарушения, а не нарушителей ПДД. Законопослушным гражданам камеры видеонаблюдения и прочие технологические инновации не должны мешать спокойно жить. Вы представляете, как уровень преступности возрастет, если отменить все штрафы и убрать камеры? Горожане должны это понимать, анализировать. В связи с последними событиями в планах – подключение к системе образовательных учреждений и больниц, что позволит оперативно реагировать на любые происшествия и обеспечивать безопасность граждан.

- Какие наиболее активные технологические инновации в работе современной полиции на сегодня в Костанае?

- Ранее использовавшийся автоматизированный программный комплекс ЦОУ-1.0 уступает место цифровому мобильному комплексу ЦОУ-2.0, основанному на цифровых алгоритмах. Такой переход позволяет исследовать данные о преступности в конкретных районах. Этот же комплекс помогает выявлять аварийно-опасные перекрёстки, определять время суток и дни недели, когда поступает наибольшее количество сообщений. Такая аналитика позволяет выявлять аварийно опасные участки и принимать меры по повышению безопасности дорожного движения: установка светофоров, дорожных знаков или проведении иных работ.

Анализ аварийности на перекрестке улиц Назарбаева и Бородина выявил высокую концентрацию дорожно-транспортных происшествий. После проведения ремонтных работ интенсивность аварий снизилась. Оптимизируется распределение патрулей, усиливается контроль за увеселительными заведениями и местами скопления молодёжи. Также запускаются интеллектуальные видеокамеры, распознающие задымление и передающие сигналы тревоги, что немаловажно. Камеры, установленные на автотранспорте, позволяют отслеживать угнанные автомобили и подозреваемых, фиксируя их маршруты передвижения.

- Насколько активно используются домофоные системы в Костанае?

- В более крупных городах активно реализуется подключение к домофонным системам. Все интеллектуальные камеры интегрируются в единую систему страны, это позволяет оперативно получать информацию о местонахождении разыскиваемых лиц, транспортных средств. Вносятся в базу данные о пропавших без вести, и система оповещает о появлении человека в поле зрения камер, подключенных к домофонам. По вопросу установки домофонов сейчас реализуется пилотный проект. Осуществляется процесс подключения устройств.

В перспективе планируется интеграция домофонной сети с комплексом «К-ТОР», аналогично внедрению в Астане, где пилотная стадия успешно завершена и получены все необходимые одобрения. Согласно статистическим данным, с 2022 года с помощью камер «Казахтелекома», установленных в подъездах, раскрыто 33 уголовных преступления (преимущественно кражи велосипедов) и 36 административных правонарушений (распитие алкогольных напитков, нарушение правил благоустройства территории).

Также в пилотном режиме тестируется система «Искусственный интеллект», Она будет обрабатывать входящие сообщения на «Канал 102», классифицировать их и передавать соответствующим службам для дальнейшей обработки.

- Такое ощущение, что вал ДТП захлестнул улицы…

- В Казахстане технологии не стоят на месте. Идет активное развитие, так как статистика неумолима. Рост числа автомобилей и темпа жизни приводит к большому количеству ДТП. Улицы, спроектированные полвека назад, уже не справляются с современным трафиком. Сложная задача – расширение дорог. Требуется снос зданий и перестройка городской инфраструктуры. Но возможно ли это?

Сеть камер видеонаблюдения охватывает основные транспортные потоки в районах, въезды и выезды из области через пункты контроля в Октябрьском, Сарыколе и Узунколе. Транспортные средства, проезжающие здесь, фиксируются, что позволяет оперативно отслеживать перемещение некоторых автомобилей. Такая же система действует и в Костанае. В Центре оперативного управления развернута комплексная система контроля над силами и средствами. На интерактивной карте отображается местоположение всего автотранспорта и ближайших патрульных экипажей. При поступлении вызова оператор мгновенно видит его отметку на карте, а также все находящиеся поблизости патрульные машины, что позволяет оперативно направлять на место происшествия ближайший свободный экипаж. Раньше приходилось тратить время на выяснение местоположения нарядов, теперь же вся информация доступна в режиме реального времени, что облегчает работу.

