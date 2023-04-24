По новому графику работ, они будут недоступны только один рабочий день, передает Informburo.kz.

В Казахстане оказание госуслуг по недвижимости решили приостановить на период с 5-го по 9 мая, а с не с 26 апреля по 9 мая, как планировалось ранее, сообщили в "Правительстве для граждан".

"По сути, услуги будут недоступны только один рабочий день, остальные приходятся на праздники", – отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Приостановка связана с переходом на Единый государственный кадастр недвижимости. Как сообщается, в госкорпорации "продумали новое техническое решение".

В период приостановки будут недоступны госуслуги по недвижимости, регистрации транспорта и прописке по месту жительства.

"Граждане не смогут получить услуги, связанные с землёй и недвижимостью, также через eGov, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Минюста. Все остальные услуги будут доступны", – напомнили в "Правительстве для граждан".