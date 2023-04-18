Это связано с переходом на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости». Ограничения будут действовать с 26 апреля по 9 мая, сообщает Atameken buisness.

Станут недоступными такие виды услуг, как регистрация прав на недвижимое и движимое имущество, а также техобследование объектов недвижимости.

Кроме того, со 2 по 9 мая в Казахстане приостановят приём документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Минюстиции.