Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржан ЖАНАБАЕВ 20 апреля отчитывался о работе ЦОНов на заседании межведомственной рабочей группы. Он рассказал, что все больше услуг переходят в онлайн и услуги центров становятся все доступнее и прозрачнее. Членов межведомственной рабочей группы больше интересовали грядущий коллапс системы выдачи документов на недвижимость и проблемы при сдаче экзаменов на водительские права.

Про справки и бумаги

С 26 апреля до 9 мая в Казахстане временно приостановят прием заявок на оказание госуслуг в сфере регистрации прав на недвижимость и техническое обследование объектов недвижимости. Причина - переход базы данных из одной системы в другую.



Руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ спросил, как эта пауза скажется на работе сельхозтоваропроизводителей и строителей. По мнению членов рабочей группы, переход делается в то время, когда база максимально нужна предпринимателям. Также есть риск, что новая система 10 мая запустится и обвалится.

- Эту систему разрабатывают последние 2-3 года, - сообщил Жанабаев. - Мы заявку с нашей стороны подали, доступ к системе получили и в тестовом режиме проводим работу - в день от 200 до 300 заявок.

- Вы представляете, какая будет нагрузка? К вам после перерыва сразу 3 000 человек придут, - перебил председатель рабочей группы и руководитель областного департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - Вы сможете их пропустить? У вас шлюзы не выдержат! Сразу предупреждайте об этом и сделайте графики, обратитесь к людям! Чтобы не было у вас такого - в первый день поток сломает всю систему. Май и апрель - это у нас бизнес-месяцы.

Искендиров спросил об использованию бумажного документооборота в ЦОНах:

- По электронному лицензированию проблема в том, что требуют документы с подписью, синей печатью... Это напоминает мне такую Совдепию - обязательно принести бумагу с печатью и росписью. Это продолжается у вас?

- Мы провели круглый стол с отделом земельных отношений, - ответил Жанабаев. - Остановились на том, что до интеграции систем будем принимать бумажные носители. Потому что пока мы технически не можем провести электронную регистрацию документов. Мы направляли письмо, пока этот момент в стадии доработки.

Про экзамены и материальную базу

Руководитель костанайского филиала ОО «Адилдик жолы» Асет БАЙЛИН спросил, как оснащен спецавтоЦОН.

- Наше общественное объединение осуществляет мониторинг обращений граждан, к нам поступают жалобы жителей на работу спецавтоЦОНа, - пояснил Байлин. - В этом году вы купили машину с коробкой-автоматом. Есть также машины с механической коробкой, на которых люди чаще всего и сдают экзамены. Причем машины с механическими коробками - они старенькие и дышат на ладан. По категории С грузовые машины вообще нужно отдельно нанимать. Какой техники не хватает?

- На данный момент комиссионно категория В принимается у нас, - ответил Жанабаев. - Где-то неделю назад была техническая неполадка именно по автотранспорту. Сейчас возобновили, поставщики исправили. В данный момент экзамены на все категории принимаются.

Асхат Искендиров уточнил - вопрос был именно об условиях сдачи экзамена.

- А, по машине на механике... - продолжил Миржан Мухтарович. - Заявка на покупку новой машины нами была подана, сейчас ее рассматривает наш центральный аппарат. Дней 10 назад мы обновили машину с автоматической коробкой, теперь ждем с механической. Ориентировочно через 2-3 месяца появится новая машина. Грузовые машины все исправны. Я сейчас не могу сказать, на каких машинах, так как есть категории, где люди арендуют транспорт.

- Я добавлю - по категории С1 у нас экзамен принимается, по категориям С и СЕ принимается комиссионно каждую среду, - отметил руководитель специализированного отдела по обслуживанию населения Сагадат БЕКТУРОВ. - По категории С у нас транспорт есть, но датчиков нет. Датчики старые, с 2015 года, когда автоЦОН только открывали. Купить их сейчас невозможно, так как они не производятся. Поэтому экзамены на категорию С и СЕ принимают комиссионно. В среднем за день сдают 10-15 человек.

Напомнили Жанабаеву и о недавних задержания сотрудников ЦОНов, которые продавали водительские удостоверения. Из-за чего временно приостанавливали прием экзаменов. В межведомственной рабочей группе возмутились тем, что полиция дала брифинг и разъяснила свои действия, а НАО «Правительство для граждан» общаться с гражданами и СМИ не стало.

- Этот момент мы учтем, - коротко отреагировал Жанабаев.

Фото Георгия ГОВОРОВА