Особенности выбора контроллеров СКУД
Один из ключевых элементов СКУД — контроллер, который выполняет несколько важных функций, включая управление считывателями и турникетами. Весь комплекс оборудования обеспечивает безопасность объекта, а также является частью системы контроля сотрудников (рабочее время, доступ в определенные зоны, время прихода на работу, присутствие на рабочем месте и т.п.).
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Контроллер системы контроля доступа: виды и выбор
Какими бывают контроллеры:
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Автономные — отличаются простой конструкцией и бюджетной ценой. Памяти такого контроллера хватает на тысячу ключей и даже больше. Чтобы создать автоматизированный проход, устройство подключают к источнику питания, соединяют со считывателем и электрическим замком. Возможно дистанционное управление доступом, к примеру, с видеодомофона. Настраивать и программировать устройство нужно при помощи мастер-карты, которая идет в комплекте. Загружать ключи можно по сети или с ноутбука через адаптеры.
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Сетевые — от автономных их отличает подключение к сети и удаленное программирование. Возможно проводное или беспроводное соединение. Сетевые контроллеры часто используются в офисах и на предприятиях для учета рабочего времени, а также в отелях — для управления электронными замками и ключами от номеров.
Критерии выбора:
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Назначение. Существуют контроллеры для автоматизации одних или двух дверей, функционирующие в режиме шлюза, учета рабочего времени и прочие. Простые устройства взаимодействуют только с одним считывателем и одним электрозамком.
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Конструкция. Контроллер управления доступом может быть отдельной платой, к которой подключаются другие элементы, или встраиваться в один корпус со считывателем.
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Ресурс памяти. Зависит от количества сотрудников или постояльцев, для которых делаются ключи.
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Стандарт считывателей. Для электронных карт и кодового доступа — Wegand, для электронных брелоков или ключей (от домофонов) — Touch Memory.
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Количество считывающих устройств (ридеров). Для двери в офис или подъезд нужен один наружный ридер, для турникета — 2 (для контроля входа и выхода).
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Сценарии работы. Встроенное ПО предлагает готовые сценарии работы СКУД, из которых можно выбрать подходящий. Самый популярный обеспечивает доступ всем, кто подтверждает код (на панели или при помощи карты), хранящийся в памяти устройства. Кроме того, можно использовать режимы блокировки входа для большинства сотрудников, к примеру, на ночь, оставляя доступ только для карточек администраторов.
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