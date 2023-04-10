В МВД Казахстана назвали суммы, которые выплатят гражданам за добровольную сдачу оружия и боеприпасов. За самостоятельно изготовленные боеприпасы выплаты не предусмотрены, сообщает Informburo.kz.

Сумма выплаты зависит от вида оружия и его технического состояния. Она варьируется от 34 тысяч до 345 тысяч тенге за каждую единицу оружия.

"Размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района", – говорится в сообщении.

К примеру, до 345 тысяч тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половину такой суммы могут выплатить за нарезные винтовки и карабины (172 тысячи).

"За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 138 тысяч тенге", – добавили в Министерстве внутренних дел.

За каждую единицу гладкоствольного оружия предусмотрено вознаграждение в размере 103 тысяч тенге, а за травматическое оружие – до 34 тысяч.

"При определении размеров выплат комиссиями учитывается техническое состояние оружия и присваивается соответствующая категория. Всего их три", – отметили в ведомстве.

За оружие, относящееся к первой категории, оплату произведут из расчёта 100% от рекомендуемой стоимости, ко второй – 70%, к третьей – 30%. Срок выплаты вознаграждений – один месяц.

"Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные согласно заключению эксперта-криминалиста огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учёте в информационных системах МВД как "зарегистрированное" или "криминальное" оружие, то есть если оружие ранее было зарегистрировано или похищено, утеряно", – заявили в МВД.

За самодельные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию выплата не предусмотрена.

В министерстве напоминают, что граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного правонарушения.

По сообщению Tengrinews.kz, за 11 лет в ходе акции населением на возмездной основе добровольно сдано 56 277 единиц огнестрельного оружияи свыше двух миллионов патронов к нарезному оружию.

"Всего выкуплено предметов вооружения на общую сумму около 1,9 миллиарда тенге. В результате прошлогодней акции граждане добровольно сдали более 1 400 единиц огнестрельного оружия, свыше 10 тысяч патронов к нарезному оружию на общую сумму 89 миллионов тенге. Наибольшее количество огнестрельного оружия сдано в Туркестанской области - 237 единиц, Жамбылской - 160 единиц, Восточно-Казахстанской - 153 единицы, Кызылординской - 116 единиц, Карагандинской - 107 единиц, Акмолинской - 105 единиц и Алматинской - 90 единиц. Данные меры позитивно повлияли на криминогенную ситуацию", - сообщил Начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД Асылбек Идрисов.

Как отмечается, только за последние пять лет число преступлений, совершенных с применением оружия, сократилось почти наполовину - с 389 случаев в 2016 году до 192 в 2021 году.

Акция по выкупу оружия стартовала сегодня, 10 апреля. В Костанае, рассказали ранее в департаменте полиции, оружие и боеприпасы ежегодно сдают около 30 граждан.