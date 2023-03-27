Акция по выкупу оружия стартует 10 апреля. В рамках акции население может сдать незаконно хранящееся у них дома огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Прием будет производиться в каждом территориальном подразделении органов полиции, сообщили сегодня, 27 марта, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

При этом лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.

Выплата государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривает сумму от десяти до ста месячных расчетных показателя за каждую единицу оружия.

1) До 100 МРП за каждую единицу огнестрельного автоматического нарезного оружия;

2) До 50 МРП за каждую единицу огнестрельного нарезного длинноствольного оружия;

3) До 40 МРП за каждую единицу огнестрельного нарезного короткоствольного оружия;

4) До 30 МРП за каждую единицу огнестрельного гладкоствольного оружия;

5) До 10 МРП за каждую единицу травматического оружия;

6) До 7 МРП за каждую гранату, мину, взрывчатое устройство;

7) До 6 МРП за каждые 1000 грамм взрывчатых веществ;

8) До 1/35 МРП за нарезной патрон калибра более 5.6 мм

9) До 1/115 МРП за нарезной патрон калибра 5.6.

- Ежегодно в полицию города Костаная обращается более 30 граждан, которые добровольно сдают за вознаграждение оружие и боеприпасы, и получают денежное вознаграждение, - отметила начальник отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УП г. Костаная полковник полиции Елена СЕМИВОЛОВА. - Полиция рассчитывает на поддержку и активное участие населения в проводимой акции.