Встреча министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой с населением нашего региона состоится на следующей неделе, в субботу, 15 апреля, сообщает департамент экологии Костанайской области. Напомним, встреча должна была состояться 30 марта, но за два дня до назначенный даты ее отменили.

В рамках предстоящей встречи министр планирует встретиться с некоммерческими и общественными организациями, провести личный прием граждан и брифинг для региональных СМИ. Встреча пройдет в "Жастар Сарайы" (мкр. Юбилейный, здание 56). Начало в 11:00.

Онлайн-трансляция будет проводиться в прямом эфире на официальной странице министерства экологии и природных ресурсов и акимата Костанайской области в социальных сетях Facebook и YouTube.

Вопросы и предложения жители области могут задать прямо на встрече с министром, либо направить на WhatsApp по номеру 8 (701) 100-44-66 или на электронный адрес s.koblashov@ecogeo.gov.kz.

Для записи на личный прием обращаться по телефонам: 8(701) 100-44-66, 8 (777) 299-87-10, 8 (777) 258-30-92.