В областном центре министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова собиралась провести встречи с некоммерческими и общественными организациями, личный прием граждан и брифинг для СМИ. Встреча была запланирована на 30 марта.

Сегодня, 28 марта, управление природных ресурсов области сообщило, что встреча переносится на неопределенный срок. О дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.