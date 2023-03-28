Встречу министра экологии с населением Костанайской области перенесли на неопределенный срок
28 марта 2023, 16:15 | Государство
В областном центре министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова собиралась провести встречи с некоммерческими и общественными организациями, личный прием граждан и брифинг для СМИ. Встреча была запланирована на 30 марта.
Сегодня, 28 марта, управление природных ресурсов области сообщило, что встреча переносится на неопределенный срок. О дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.
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