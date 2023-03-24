Встреча министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой с населением нашего региона пройдет в следующий четверг, 30 марта. Она планирует провести встречи с некоммерческими и общественными организациями, личный прием граждан и брифинг для региональных СМИ.

Фото instagram.com/zulfiya.suleimen



Встреча пройдет в Жастар сарайы (мкрн. Юбилейный, 56). Кроме того, планируется онлайн-трансляция на официальной странице Министерства экологии и природных ресурсов и акимата Костанайской области в Facebook и Youtube.

Вопросы и предложения жители области смогут задать прямо навстрече с министром, либо зарее направить на WhatsApp по номеру 8-701-100-44-66 или на электронный адрес s.koblashov@ecogeo.gov.kz.

Для записи на личный прием костанайцев просят обратиться по тел.: 8-701-100-44-66, 8-777-299-87-10, 8-777-258-30-92.