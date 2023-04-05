К 17:30 4 апреля вода из шести находящихся в низине домов была полностью откачена, сообщает пресс-служба ДЧС. Напомним, в этом селе, расположенном в Карасуском районе, река Тюнтюгур вышла из берегов и затопила двухквартирные дома на ул. Целинной.

По данным ДЧС, откачано более 53 тыс. куб. метров воды, уложено 400 штук мешков с инертным материалом. На некоторых участках продолжается откачка талой воды из погребов.





В ликвидации последствий паводковой ситуации были задействованы силы и средства местных исполнительных органов и ДЧС в количестве 30 человек и 15 единиц техники.