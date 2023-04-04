Последствия подтоплений в селе Железнодорожное ликвидируют костанайские спасатели. Из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод из берегов вышла река Тюнтюгур. В зоне подтопления оказались находящиеся в низине шесть 2-квартирных домов, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Жителей – более 30 человек – заблаговременно эвакуировали. Сейчас они проживают у родственников. Также из зоны подтопления отогнали скот.

В оперативных работах задействовано 15 единиц техники и 30 человек спасателей и представителей МИО. Проводится откачка талых вод для разгрузки водопропускных труб, которые не справляются с поступающими притоками.

В настоящее время ситуация стабилизирована, подъема воды в реке не наблюдается, организовано круглосуточное дежурство и мониторинг.