Агроволокно (спанбонд) — это укрывной материал, который изготавливается из экологически чистого сырья. Его активно используют для садов, огородов, полей. Недорогой и легкий материал имеет несколько существенных преимуществ.

Защищает посевы/плоды от низких и высоких температур, заморозков, солнечных ожогов.

Помогает быстрее прогреть почву при ранней высадке рассады или посеве семян.

Задерживает влагу, препятствуя пересыханию грунта в жару и защищая растения от стресса.

Ускоряет сбор урожая на 7–20 дней (в зависимости от культуры) и повышает его качество.

Защищает сеянцы от птиц и некоторых насекомых.

Важный нюанс — укрывной материал небольшой плотности довольно неплохо пропускает свет и воду, поэтому его можно не снимать с растений длительное время. Агроволокно активно применяют при обустройстве парников, теплиц, открытых грядок. При этом использовать его можно до пяти лет.

Черное и белое агроволокно

Цвет агроволокна определяет его назначение, поэтому к выбору стоит отнестись внимательно.

Белый

Таким материалом укрывают рассаду для защиты от заморозков, ветра, высокой температуры, мелкого града. Светлый спанбонд хорошо пропускает свет, воду, воздух.

Черный

Настилается исключительно на грунт. Черный и черно-белый спанбонд пропускает свет минимально, поэтому задерживает в почве влагу, препятствует росту сорняков, позволяет аккумулировать тепло около корней. Темное агроволокно не защищает от температурных колебаний.

В Казахстане материал нужной расцветки легко заказать онлайн с самовывозом из точки выдачи «Зеленый Дом» в г. Шымкент, ул. Гагарина, 74Б. Также действует услуга доставки по всей стране.

Варианты плотности спанбонда

17 г/м2. Очень тонкое покрытие, которое добавляет 2 градуса к внешней температуре. Используется для защиты растений от легких заморозков (-2…-3 градуса). Подходит даже для нежной рассады. Для установки достаточно закрепить плотно по краям.

19 г/м2. Легкое покрытие, вес которого выдерживают даже молодые побеги. Прибавляет 3 градуса к температуре окружающей среды, а солнечные лучи легко проходят сквозь, поэтому его не обязательно снимать днем.

23 г/м2. Обеспечивает защиту от заморозков до -4 градусов. Подходит для большинства огородных растений (даже молодых), поэтому дополнительные крепления не обязательны.

30 г/м2. Агроволокно среднего веса, способное защитить растения от заморозков до -5 градусов. Подходит для прямого накрывания окрепших растений, а также для создания мини-парников прямо на грядках.

42 г/м2. Используется при вероятных заморозках до -7 градусов. Довольно плотный спанбонд также убережет растения от сильного ветра, мелкого града.

50 г/м2. Прибавляет примерно 7 градусов к температуре окружающей среды, поэтому подходит для укрывания кустарников, лоз, посевов на всю зиму.

60 г/м2. Высокая плотность спанбонда позволяет ему выдерживать обильный град, сильный ветер. Не рекомендуется настилать на растения с нежными и сочными стеблями (помидоры, сладкий перец, баклажаны), чтобы избежать их поломки. Однако такое волокно хорошо подходит для создания теплиц, утепления деревьев, лоз и кустарника в зиму.

60 г/м2 (черный цвет). Выстилается непосредственно на землю. Хорошо защищает от проникновения солнечного света, существенно замедляет испарение влаги, но одновременно способствует повышению температуры почвы.

Разбираясь в видах и плотности укрывочного материала, вы сможете подобрать оптимальный вариант для своего огорода! Но если возникают трудности в выборе, менеджеры магазина «Зеленый Дом KZ» всегда помогут и ответят на тревожащие вас вопросы.

На правах рекламы