Агроволокно какой плотности и цвета выбрать для огорода?
Агроволокно (спанбонд) — это укрывной материал, который изготавливается из экологически чистого сырья. Его активно используют для садов, огородов, полей. Недорогой и легкий материал имеет несколько существенных преимуществ.
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Защищает посевы/плоды от низких и высоких температур, заморозков, солнечных ожогов.
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Помогает быстрее прогреть почву при ранней высадке рассады или посеве семян.
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Задерживает влагу, препятствуя пересыханию грунта в жару и защищая растения от стресса.
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Ускоряет сбор урожая на 7–20 дней (в зависимости от культуры) и повышает его качество.
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Защищает сеянцы от птиц и некоторых насекомых.
Важный нюанс — укрывной материал небольшой плотности довольно неплохо пропускает свет и воду, поэтому его можно не снимать с растений длительное время. Агроволокно активно применяют при обустройстве парников, теплиц, открытых грядок. При этом использовать его можно до пяти лет.
Черное и белое агроволокно
Цвет агроволокна определяет его назначение, поэтому к выбору стоит отнестись внимательно.
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Белый
Таким материалом укрывают рассаду для защиты от заморозков, ветра, высокой температуры, мелкого града. Светлый спанбонд хорошо пропускает свет, воду, воздух.
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Черный
Настилается исключительно на грунт. Черный и черно-белый спанбонд пропускает свет минимально, поэтому задерживает в почве влагу, препятствует росту сорняков, позволяет аккумулировать тепло около корней. Темное агроволокно не защищает от температурных колебаний.
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Варианты плотности спанбонда
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17 г/м2. Очень тонкое покрытие, которое добавляет 2 градуса к внешней температуре. Используется для защиты растений от легких заморозков (-2…-3 градуса). Подходит даже для нежной рассады. Для установки достаточно закрепить плотно по краям.
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19 г/м2. Легкое покрытие, вес которого выдерживают даже молодые побеги. Прибавляет 3 градуса к температуре окружающей среды, а солнечные лучи легко проходят сквозь, поэтому его не обязательно снимать днем.
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23 г/м2. Обеспечивает защиту от заморозков до -4 градусов. Подходит для большинства огородных растений (даже молодых), поэтому дополнительные крепления не обязательны.
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30 г/м2. Агроволокно среднего веса, способное защитить растения от заморозков до -5 градусов. Подходит для прямого накрывания окрепших растений, а также для создания мини-парников прямо на грядках.
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42 г/м2. Используется при вероятных заморозках до -7 градусов. Довольно плотный спанбонд также убережет растения от сильного ветра, мелкого града.
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50 г/м2. Прибавляет примерно 7 градусов к температуре окружающей среды, поэтому подходит для укрывания кустарников, лоз, посевов на всю зиму.
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60 г/м2. Высокая плотность спанбонда позволяет ему выдерживать обильный град, сильный ветер. Не рекомендуется настилать на растения с нежными и сочными стеблями (помидоры, сладкий перец, баклажаны), чтобы избежать их поломки. Однако такое волокно хорошо подходит для создания теплиц, утепления деревьев, лоз и кустарника в зиму.
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60 г/м2 (черный цвет). Выстилается непосредственно на землю. Хорошо защищает от проникновения солнечного света, существенно замедляет испарение влаги, но одновременно способствует повышению температуры почвы.
Разбираясь в видах и плотности укрывочного материала, вы сможете подобрать оптимальный вариант для своего огорода! Но если возникают трудности в выборе, менеджеры магазина «Зеленый Дом KZ» всегда помогут и ответят на тревожащие вас вопросы.
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