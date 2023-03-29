Ручное управление процессами логистики отнимает много времени, значит, и финансовых ресурсов. Цифровизация позволяет компаниям сократить расходы, развиваться и быть более конкурентоспособными. Автоматизировать многие операции помогает международная Биржа грузоперевозок ATI.SU. Биржа присутствует на рынке логистики уже 25 лет и сегодня является крупнейшей в странах СНГ, в том числе в Казахстане. С помощью ATI.SU можно организовать грузоперевозки в Караганду, а также в другие города и государства.

Экосистема сервисов ATI.SU включает в себя несколько полезных продуктов для автоматизации грузоперевозок. Два основных сервиса — это «Поиск грузов» и «Поиск транспорта». Первый предназначен для перевозчиков (крупных и небольших компаний, частных водителей), с его помощью можно за несколько минут найти груз по интересующему маршруту.

Каждый день на ATI.SU доступно более 200 000 грузов. Чтобы увидеть подходящие именно вам, достаточно заполнить небольшую форму, нажать на кнопку «Найти грузы» и выбрать из списка наиболее привлекательное предложение. Кстати, контакты всех грузовладельцев из Казахстана доступны бесплатно после регистрации на Бирже ATI.SU.

Сервис «Поиск транспорта» предназначен для грузовладельцев. Работает он по тому же принципу — вы вносите в форму основные данные о грузе и желаемом маршруте и получаете список подходящих машин. Контакты перевозчиков, если вы планируете транспортировать груз внутри Казахстана, доступны бесплатно после быстрой регистрации.

Убедиться в благонадёжности потенциальных партнёров поможет сервис «Светофор+». Он позволяет проверить любые юридические лица и ИП из России и Казахстана и выдаёт отчёт. Достаточно ввести в поисковую строку ИНН или ОГРН, БИН или ИИН.

Планирование маршрута грузоперевозок упрощает сервис «Расчёт расстояний». Укажите пункты загрузки и разгрузки, и вы узнаете:

километраж,

время в пути,

расход топлива,

плату за топливо,

стоимость проезда по платным дорогам.

Сервис учитывает нюансы грузовых перевозок, например, максимальный пробег грузовика в день и длину рабочего дня водителя.

Также пользователям из Казахстана доступен GPS-мониторинг, позволяющий отслеживать машину с грузом на борту в режиме реального времени.

Дополнительное удобство в том, что пользователи ATI.SU могут оплачивать лицензии и дополнительные услуги в национальной валюте. Это означает отсутствие комиссии за операции в валюте и валютного контроля.

Заходите на Биржу грузоперевозок ATI.SU, познакомьтесь со всеми сервисами и выберите те, что помогут вам автоматизировать процессы логистики уже сейчас!

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