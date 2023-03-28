Интенсивное таяние снега, по сравнению с прошлым годом, в Костанайской области началось на неделю раньше. В южных регионах уже с 14 марта наблюдается весеннее половодье.

В департаменте ЧС отметили, что в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах паводок завершается. Но есть риск подтопления населенных пунктов, расположенных вдоль рек, истоки которых находятся в предгорьях Улытау.

На этой неделе на территории всей области, особенно в Камыстинском, Житикаринском, Карасуском, Аулиекольском, Наурзумском и Сарыкольском районах, ожидается резкое ухудшение гидрометеорологической обстановки и формирование паводковых стоков.

Акимам районов и городов поручено ежедневно проводить мониторинг и обеспечить оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций.

В целом же, по сообщению ДЧС, угрозы подтопления нет, обстановку держат под контролем.

- На случай осложнения паводковой ситуации в области создана группировка сил и средств служб гражданской защиты общей численностью 2 959 человек, 1 078 единиц техники, 108 единиц плавсредств, 267 единиц мотопомп, - уточнил заместитель начальника ДЧС Азамат ОРИМБАЕВ. - Вместе с тем в Костанае созданы и находятся в постоянной готовности две мобильные группировки сил и средств департамента для оперативного решения задач по ликвидации ЧС паводкового периода, которые показали свою эффективность при выездах в Джангельдинский район.

Фото Сауле КУАНБЕК

