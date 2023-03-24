Новая МФО Acredit запускает акцию «Списываем проценты» для всех своих клиентов – компания предоставляет возможность оформить микрокредит онлайн и списать проценты по кредиту. Таким образом деньги предоставляются с нулевой процентной ставкой. Акция действует с 01.02.2023 по 31.03.2023.

Acredit - это микрофинансовая компания, основанная в 2022 году, которая специализируется на выдаче микрокредитов. Если вам срочно нужна небольшая сумма денег на короткий срок, то именно Acredit может стать вашим идеальным партнером.

Что такое микрокредит? Это небольшая сумма денег, которую можно взять в долг на срок до 30 дней. Обычно микрокредиты используют для покрытия временных финансовых потребностей, таких как оплата счетов, покупка необходимых вещей или выплата других долгов.

Почему микрокредиты популярны среди казахстанцев?

Преимущества микрокредитов очевидны. Во-первых, вы можете получить необходимую вам сумму денег очень быстро. В большинстве случаев процесс одобрения микрокредита занимает несколько минут, и вам не нужно ждать дни или недели, чтобы получить свои деньги.

Во-вторых, микрокредиты доступны для широкого круга людей, в том числе для тех, кто имеет небольшой доход или плохую кредитную историю. Компании, выдающие микрокредиты, часто не требуют обеспечения или залога, что делает их доступными для всех.

В-третьих, микрокредиты могут помочь вам улучшить свою кредитную историю. Если вы своевременно выплачиваете свой микрокредит, это может помочь вам улучшить свой кредитный рейтинг и стать более привлекательным заемщиком для более крупных кредитных организаций.

Как оформить микрокредит в компании Acredit?

Теперь давайте поговорим о том, как взять микрокредит. Чтобы взять микрокредит онлайн откройте сайт Acredit и заполнить онлайн-заявку на кредит. В этой заявке вы должны указать свое имя, контактную информацию, сумму кредита, которую вы хотите занять, и срок, на который вы хотите взять кредит. Стоит отметить, что и оформление займа, и выдача денег происходят в онлайн режиме, через интернет.

Специалисты-верификаторы проверяют заявку и в течение нескольких минут дают ответ. Если ответ положительный, будущему заемщику предоставляется договор микрокредитования. В договоре указываются условия и требования, реквизиты сторон. Когда заемщик ознакомится с договором, ему остается подписать его. После подписания договора ему перечисляются деньги. Практически все МФО осуществляют выдачу денежных средств с помощью перевода на банковскую карточку клиента.

Почему стоит брать микрокредит в Acredit?

Acredit предлагает выгодные условия для оформления микрокредитов онлайн, как для новых клиентов, так и для постоянных. Новым клиентам доступна минимальная процентная ставка 0,01% (ГЭСВ — от 3,72%) в день на первый микрокредит со сроком до 5 дней. В конце срока нужно вернуть практически ту же сумму денег, плюс небольшую наценку.

Для всех клиентов компания регулярно проводит акции, участие в которых дает возможность выиграть ценный приз, или крупную сумму денег.

Наиболее лояльным клиентам, которые своевременно выполняют обязательства, Acredit регулярно предлагает промокоды, которые помогут получить существенную скидку, если появится необходимость взять микрокредит.

Лицензия АРРФР на осуществление микрофинансовой деятельности 02.22.0008.М. от 11.08.2022 г.

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