Металлочерепица в Казахстане на /metallocherepitsa — товар высокого спроса. Цены на профлист могут быть самыми разными, как и качество металлочерепицы, заказать которую вы планируете. Но не стоит паниковать: надежно и выгодно купить металлочерепицу в Алматы можно, если уделить немного времени и разобраться, что к чему.

Металлочерепица и профильные листы: в чем разница?

Вам нужно соорудить кровлю, и вы уже знаете: сталь — это оптимальный вариант. Современное стальное покрытие обладает рядом важных достоинств:

прочность;

легкость;

негорючесть;

экологичность;

долговечность;

минимальный уход;

эстетическая привлекательность.

Одним словом, сталь — это не вопрос. Вопрос — какая именно сталь: металлочерепица или профильный лист? Давайте начнем с принципиального сходства: база у обоих материалов одна и та же. Они изготавливаются из листа стали, изогнутого специальным образом на станках для того, чтобы добавить жесткость и придать особую эстетику материалу. Это то, что роднит металлочерепицу и профильный лист /profilirovannyy-list/profilirovannyy-list.php. А вот какая между ними разница?

Особенности / Материал Металлочерепица Профильный лист Профиль Имеет сложную, более эстетически привлекательную форму, напоминающую обычную черепицу. Выполнен в виде трапеции. Назначение Материал, которым покрывают исключительно крышу. Может быть стеновым и кровельным (то есть использоваться как для стен, так и для крыши). Сравнивать с металлочерепицей имеет смысл только кровельный профлист. Толщина металла Обычно толще по сравнению с профлистом. Тоньше, чем у металлочерепицы. Как правило, это означает меньшую износостойкость. Покрытие Существует много вариантов, от которых напрямую зависит долговечность покрытия. Лучше уточнять у производителя. В худшем случае — это просто оцинкованный профиль, в еще более худшем — покрашенный порошковой краской (потому что вопрос в том, сколько стоит профильный лист, «выданный» за изделие с высококачественным покрытием).

А еще немаловажный вопрос — это особенности монтажа. Поскольку геометрия профнастила проще, то и монтировать его легче: не нужно никаких дополнительных расчетов. А вот для «волнистой» металлочерепицы такой простой подход не подойдет: там шаг волны имеет принципиальное значение.

Металлочерепица за м2: можно ли не переплачивать?

Если переводить эту таблицу на язык финансов, вывод напрашивается сам собой.

Металлочерепица — более надежный, долговечный, эстетически привлекательный материал для вашей кровли. Но цена на металлочерепицу в Алматы будет выше стоимости профлиста соответствующего качества. Попробуйте ответить себе на ряд вопросов:

каков ваш бюджет;

как часто вы готовы перекрывать крышу;

важна ли для вас простота монтажа;

хотите ли вы просто красивую или очень красивую кровлю.

Какой бы выбор вы ни сделали, качество товара — это самый принципиальный момент.

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