Металлочерепица или профлист: чем лучше крыть крышу?
Металлочерепица в Казахстане на /metallocherepitsa — товар высокого спроса. Цены на профлист могут быть самыми разными, как и качество металлочерепицы, заказать которую вы планируете. Но не стоит паниковать: надежно и выгодно купить металлочерепицу в Алматы можно, если уделить немного времени и разобраться, что к чему.
Металлочерепица и профильные листы: в чем разница?
Вам нужно соорудить кровлю, и вы уже знаете: сталь — это оптимальный вариант. Современное стальное покрытие обладает рядом важных достоинств:
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прочность;
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легкость;
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негорючесть;
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экологичность;
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долговечность;
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минимальный уход;
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эстетическая привлекательность.
Одним словом, сталь — это не вопрос. Вопрос — какая именно сталь: металлочерепица или профильный лист? Давайте начнем с принципиального сходства: база у обоих материалов одна и та же. Они изготавливаются из листа стали, изогнутого специальным образом на станках для того, чтобы добавить жесткость и придать особую эстетику материалу. Это то, что роднит металлочерепицу и профильный лист /profilirovannyy-list/profilirovannyy-list.php. А вот какая между ними разница?
|
Особенности / Материал
|
Металлочерепица
|
Профильный лист
|
Профиль
|
Имеет сложную, более эстетически привлекательную форму, напоминающую обычную черепицу.
|
Выполнен в виде трапеции.
|
Назначение
|
Материал, которым покрывают исключительно крышу.
|
Может быть стеновым и кровельным (то есть использоваться как для стен, так и для крыши). Сравнивать с металлочерепицей имеет смысл только кровельный профлист.
|
Толщина металла
|
Обычно толще по сравнению с профлистом.
|
Тоньше, чем у металлочерепицы. Как правило, это означает меньшую износостойкость.
|
Покрытие
|
Существует много вариантов, от которых напрямую зависит долговечность покрытия. Лучше уточнять у производителя.
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В худшем случае — это просто оцинкованный профиль, в еще более худшем — покрашенный порошковой краской (потому что вопрос в том, сколько стоит профильный лист, «выданный» за изделие с высококачественным покрытием).
А еще немаловажный вопрос — это особенности монтажа. Поскольку геометрия профнастила проще, то и монтировать его легче: не нужно никаких дополнительных расчетов. А вот для «волнистой» металлочерепицы такой простой подход не подойдет: там шаг волны имеет принципиальное значение.
Металлочерепица за м2: можно ли не переплачивать?
Если переводить эту таблицу на язык финансов, вывод напрашивается сам собой.
Металлочерепица — более надежный, долговечный, эстетически привлекательный материал для вашей кровли. Но цена на металлочерепицу в Алматы будет выше стоимости профлиста соответствующего качества. Попробуйте ответить себе на ряд вопросов:
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каков ваш бюджет;
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как часто вы готовы перекрывать крышу;
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важна ли для вас простота монтажа;
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хотите ли вы просто красивую или очень красивую кровлю.
Какой бы выбор вы ни сделали, качество товара — это самый принципиальный момент.
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