Электрические чайники требуют подключения к электросети, но зато обеспечивают быстрый нагрев воды, автоматическое выключение при закипании, возможность греть и кипятить воду без плиты. Существуют по-настоящему «умные» приборы с набором программ для заваривания разных сортов чая, функцией отложенного нагрева, длительного поддержания температуры воды и прочими.

Ассортимент современных электрочайников очень широк, поэтому выбрать модель, подходящую во всех отношениях, бывает непросто. На сайте интернет-магазина ТехноGRAD в разделе https://tgrad.kz/elektrochayniki/ обязательно найдется то, что вам нужно, а об особенностях правильного выбора чайника электрического читайте в этой статье.

Материал изготовления

Электрические чайники могут быть изготовлены из металла, пластика, керамики или стекла. От материала зависит не только дизайн прибора, но и некоторые характеристики.

Нержавеющая сталь. Самые прочные и долговечные изделия, устойчивые к ударам, царапинам и повреждениям. При нагревании и закипании воды нержавейка не выделяет вредных веществ. Металлические чайники несколько тяжелее других моделей, но в целом их вес комфортен для ежедневного использования. Стальной корпус становится горячим при нагреве воды, поэтому важно, чтобы крышка и ручка не нагревались. Пластик. Достоинством таких моделей является малый вес и доступная цена. Однако при покупке обращайте внимание на вид пластика. Не рекомендуется приобретать чайники из полипропилена (РР), который при нагревании может выделять вредные веществ. Безопасным вариантом считается прибор из поликарбоната — прочного, легкого, нетоксичного, без запаха. Стекло. Электрические чайники со стеклянным корпусом привлекательно смотрятся и подходят к интерьерам любого стиля. Стекло — экологичный материал, который не выделяет токсинов и не имеет запаха. Однако в процессе использования он нагревается и требует осторожного обращения из-за хрупкости. Керамика. Электрочайники из керамики выполняются в различных дизайнах, могут быть декорированы орнаментами или рисунками. Они не ржавеют, легко моются, красиво смотрятся в интерьере, долго поддерживают температуру воды. Иногда в наборе с керамическим чайником предлагаются чашки такого же дизайна. Особенностью корпусов из керамики является хрупкость, при том, что они дороже стеклянных и пластиковых.

Нагревательный элемент

Существуют электрические чайники с нагревательными элементами закрытого и открытого типов.

Закрытый элемент — это диск из металла, спрятанный на дне электрочайника. Такой прибор быстрее нагревает воду и легче очищается от накипи. В нем можно кипятить любое количество воды, даже порцию на чашку.

Открытый элемент — это спираль, прикрепленная к дну или стенке чайника. Очень важно, чтобы она покрывалась водой во время нагревания, иначе может перегореть. Как правило, для этого требуется не менее половины литра воды. Чайники с открытой спиралью относятся к бюджетной категории.

Мощность и вместительность

Мощные электрочайники быстрее нагревают воду и могут иметь больший объем.

компактный вариант для поездок и путешествий — чайник 0,5 – 0,7 л с мощностью 1000 Вт;

для небольшой семьи или маленького офиса подойдет прибор 1,5 л, мощность которого составляет 2000 Вт;

для больших семей и многолюдных офисов понадобятся модели объемом более 2 л с мощностью от 2200 Вт.

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