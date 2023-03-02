В январе-феврале 2023 года авиакомпания «Fly Arystan» отменила почти половину рейсов из аэропорта Костаная

- Из ранее подтвержденных слотов на выполнение рейсов в январе текущего года в Астану отменено 10 рейсов, в Алматы 7 рейсов, - сообщал «НГ» 15 февраля руководитель управления Олжас НУРГАЛИЕВ. - В феврале до конца месяца отменены 16 рейсов в Астану и 16 рейсов в Алматы. Итого из запланированных 118 рейсов за январь-февраль 2023 года уже отменены 49 рейсов. Объясняя отмену рейсов, авиакомпания ссылается на «производственные причины и обеспечение безопасности полетов».

Директор по планированию маршрутной сети Fly Arystan Ренат АБУЛХАНОВ в ответе «НГ» тоже сослался на «производственные причины».

- Касательно отмены рейсов в январе 2022 и 2023 годов, затронутых в вашем обращении, сообщаем, что данные вынужденные меры были предприняты авиакомпанией ввиду производственных причин и в целях обеспечения безопасности полетов, - сообщил Абулханов. - Также просим принять во внимание, что в целях оптимизации использования ресурсов многие авиакомпании в период осенне-зимней навигации обычно предоставляют меньше объема перевозок и наращивают свои провозные емкости в весенне-летнюю навигацию по всей маршрутной сети и направлениям. Пассажирам отмененных рейсов было предложено бесплатное перебронирование или полный возврат стоимости билетов. По вопросам перебронирования и возврата пассажирам необходимо обращаться по месту приобретения билета.

Абулханов заверил, что в в предстоящий период весенне-летней навигации 2023 года авиакомпания планирует ежедневные рейсы по маршруту Алматы - Костанай и Астана - Костанай. В мае этого года казахстанский лоукостер возобновит регулярное авиасообщение по направлению Костанай - Шымкент.

- Авиакомпания прикладывает всевозможные усилия для развития воздушного сообщения Костанайской области, - отметил в ответе на запрос «НГ» Рента Абулханов. - Обращаем ваше внимание, что в период с 2021 по 2022 гг. бюджетный перевозчик FlyArystan перевез 465 249 пассажиров по маршрутам в/из Костанай, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период с 2019 по 2020 гг. При этом такого большого прироста пассажиропотока в Костанайский регион удалось достичь благодаря запуску лоукостера FlyArystan, который осуществляет ежедневные полеты из/в Костанай с 2019 года.

По словам Абулахнова, за это время FlyArystan путем активного наращивания провозных емкостей и открытия маршрутов в Костанай из Астаны, Алматы и Шымкента, только за 2021 перевез 141 210 пассажиров, что на 65% больше, чем в 2020 году. В прошлом году эта цифра достигла 238 790 пассажиров, что показывает 5%-ный рост по сравнению с предыдущим годом. Эти показатели являются реальным доказательством намерений авиакомпании продолжать, а не сокращать осуществление полетов в Костанай.

Фото Олега ПАКА