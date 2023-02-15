Авиакомпания «Fly Arystan» отменила почти половину рейсов в январе-феврале этого года из аэропорта Костаная. Конкретную причину отмены перевозчик не называет.

Фото из архива "НГ"

Как сообщили «НГ» в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области, на начало 2023 года авиакомпания заявила о ежедневном обслуживании пассажиров по маршрутам Астана-Костанай-Астана, Алматы-Костанай-Алматы.

- Из ранее подтвержденных слотов на выполнение рейсов в январе текущего года в Астану отменено 10 рейсов, в Алматы 7 рейсов, - прокомментировал руководитель управления Олжас НУРГАЛИЕВ. - В феврале до конца месяца отменены 16 рейсов в Астану и 16 рейсов в Алматы. Итого из запланированных 118 рейсов за январь-февраль 2023 года уже отменены 49 рейсов. Объясняя отмену рейсов, авиакомпания ссылается на «производственные причины и обеспечение безопасности полетов».

Что конкретно подразумевается под «производственными причинами» в авиакомпании так и не пояснили. В аэропорт Костаная по возврату средств пассажиры не обращались, так как в основном билеты приобретаются онлайн. В управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог жалоб от пассажиров по данному вопросу также не поступало.

- Отмена рейсов негативно сказывается как на имидже аэропорта, так и на потребности пассажиров в авиаперевозках, - подчеркивает в ответе на запрос "НГ" Олжас Нургалиев. - Пассажиры не могут получить качественную услугу в сфере авиаперевозок. Отмена рейсов повлекла за собой отсутствие альтернативы в выборе рейса и создала неудобства пассажирам при планировании поездок, командировок и так далее. Пассажир имеет право требовать возврат средств за билеты на отмененные рейсы, однако такими сведениями располагает только авиакомпания Fly Arystan.

“НГ" обратилась к представителю казахстанского лоукостера с просьбой прокомментировать ситуацию. От нас потребовали официальный запрос, который мы уже направили Fly Arystan.

На вопрос о том, можно ли привлечь авиакомпанию к ответственности за неисполнение договорных обязательств, в управлении пассажирского транспорта ответили, что это «возможно в рамках действующего законодательства».

И напомнили, что согласно законодательству РК пассажир имеет право сдать билет до начала перевозки и получить обратно уплаченную за перевозку сумму в любом учреждении перевозчика, предоставляющего транспортные услуги.

Внутренним документом авиакомпании «Правила воздушных перевозок пассажиров и оказания дополнительных услуг авиаперевозчика «Fly Arystan», утвержденных приказом президента АО «Эйр Астана» № 39-п от 16.02.2021 года, установлена ответственность перевозчика перед пассажиром при отмене или задержке рейсов. Согласно данным правилам, если при замене воздушного судна, задержке, отмене рейса возможность предоставить аналогичный тип места отсутствует, пассажир имеет право на возмещение стоимости денежных средств за выкуп места.