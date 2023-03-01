Несмотря на значительно возросшие потребительские запросы весной 2022-го года, на декабрь/январь 2023-го дефицита с офисной бумагой практически не наблюдается. По состоянию на февраль месяц, государственные предприятия практически полностью обеспечены канцелярскими принадлежностями. Компании поставщики и дистрибьюторы плотно отслеживают тендерные закупки, которые выставлены в открытом доступе, и принимают заявки даже от малого бизнеса. Наибольший потребительский спрос сегодня наблюдается на офисную бумагу разных форматов.

А4 бумага хоть и вышла из разряда дефицитных, но высокий спрос и частое появление в тендерах обусловлены значительно завышенной ценой. Потребителю предлагают или канцелярию из переработанной неосветленной целлюлозы, или достаточно дорогие позиции, что открывает дорогу тендерам, поставщикам, которые напрямую работают с иностранными партнерами.

Госзакупки на отечественных предприятиях

На начало 2023-го года оба завода, занимающиеся производством офисной бумаги форматов А2–А5, работают на полную мощность. Несмотря на отсутствие сырьевого дефицита и выпуск более 600 тысяч пачек бумаги А4 формата, мощности покрывают лишь 5% от общего потребительского спроса. По заверениям государственных представителей, планируется увеличение производственной мощности до 3–3,5 миллионов упаковок бумаги, но даже этого количества не будет достаточно для полного обеспечения всех государственных потребностей.

Основная доля потребления припадает на Астану и Алма-Аты. Костанайский округ вовсе не получит бумагу отечественного производства, что вынуждает госаппараты проводить многочисленные тендеры на поставки канцелярии в крупных объемах от различных компаний поставщиков. Сегодня тендеры на крупные поставки проводятся с регулярностью в 7–14 дней, что позволяет принять в них участие как малому, так и среднему бизнесу, предлагая реализацию продукции, которая еще не находится на территории страны.

Особенности участия в тендерах

Основным объектом потребления остается белая офисная бумага, но чаще тендер выигрывают кандидаты, предлагающие самостоятельно покрыть нужды в поставках различной канцелярии, включающей:

листы с самоклеящейся полосой;

ручки, ластики и карандаши;

газетная и перфорированная бумага;

плотный упаковочный картон и прочее.

Сегодня в регионе открыто сразу три крупных тендера на поставку различных канцелярских принадлежностей, а заявки принимаются от оптовых поставщиков и представительств магазинов-складов.

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