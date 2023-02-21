Образовательная платформа Skillbox является одной из лучших для пользователей, желающих получить новую профессию онлайн или подтянуть уже имеющиеся знания. Она популярна не только в России, но и в других странах СНГ, особенно в Казахстане. Все дело в актуальности специальностей, обучение на которые здесь предлагается. Можно пройти курс по бухгалтерии, маркетингу, управлению, психологии, дизайну, программированию. Есть и необычные направления – например, "Игры" и "Мультимедиа", а также получение общего образования.

Преимущества данной Интернет-платформы

Возможность обучения вне зависимости от проживания, возраста, пола, состояния здоровья, начальной профессии. Дистанционное образование тем и привлекательно, что знания получаются абсолютно всеми. Причем многие учатся без отрыва от основной работы (по выходным или вечерами), благо доступ к курсам круглосуточный. Консультации экспертов и кураторов. Какой бы курс ни выбрал обучающийся, здесь всегда его поддержат специалисты, которые разбираются в данной направленности и имеют огромный опыт. Общение с другими учениками в специальных чатах. Иногда психологическая поддержка нужна намного больше, нежели учебная и профессиональная. После окончания курса каждому выдается сертификат от Skillbox. Это будет играть существенную роль при дальнейшем трудоустройстве. Поиск вакансий еще до защиты дипломной работы. То есть, все кураторы заинтересованы в том, чтобы их подопечные смогли трудоустроиться, поскольку такой соискатель имеет явное преимущество перед конкурентами. Постоянные обновления курсов. Это важно, потому что в любой профессии сейчас все меняется и развивается. Онлайн-курсы тем и хороши, что подстроены под самые свежие новинки.

Каким образом проходит обучение

Во-первых, здесь важна организованность и дисциплина, ведь учиться придется самостоятельно. Это не классическое образование, как в университете или в школе. Дистанционка – это всегда самообразование, а кураторы могут только направить, подсказать. Остальное человек делает сам. Ему предоставляются материалы для изучения в разном виде (иногда и как видеоуроки).

Во-вторых, здесь присутствуют и практические занятия, когда учащийся выполняет проверочные работы, демонстрирует полученные знания.

В-третьих, студент выполняет проект, равный диплому, по результатам которого и получает сертификат.

Из вышесказанного видно, что онлайн-платформа Skillbox – это уникальная возможность попробовать себя в совершенно иной профессии, заняться самообразованием, а в дальнейшем еще и устроиться на высокооплачиваемую работу.

На правах реклмаы