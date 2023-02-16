1 февраля международное правление приостановило статус Казахстана в Инициативе Прозрачности Добывающих Отраслей (ИПДО). Причина — непредоставление отчетов за 2020-2021 годы о деятельности горнодобывающих компаний. По словам казахстанских общественников, это первый случай с 2007 года, когда Казахстан пропустил срок сдачи отчета — 31 декабря 2020 года.

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- Отчет был, но гражданское общество его не приняло, потому что он был похож на черновик, - сообщила «НГ» программный директор НПО «Эхо», член международного правления ИПДО Мария ЛОБАЧЕВА. - Государство даже провело госзакупку на написание этого отчета. Но когда мы его увидели, поняли, сколько в нем ошибок, и внесли корректировки, но их никто не принял во внимание. Есть техническое задание, отвечающие стандартам ИПДО, согласно которому нужно готовить отчеты, но это требование проигнорировали.

По словам Марии Лобачевой, приостановка статуса Казахстана в ИПДО негативно сказывается на имидже страны и говорит об откате по прозрачности. Если раньше на основании отчетов горнодобывающих отчетов можно было узнать, как они исполняют свои обязательства в рамках социально-инвестиционных проектов (СИПов), на что тратят деньги, то сейчас с этим будут проблемы.

- Пока это только приостановка, страну не исключили из ИПДО, - уточняет Лобачева. - Нам дали 6 месяцев на подготовку отчета. И мы надеемся, что он появится. Но приостановка — это тревожный сигнал, потому что непредоставление отчета в течение этого года грозит уже исключением из ИПДО. Тогда возникнут проблемы с международными организациями, к примеру с кредитами от ЕБРР, МБР и другими, потому что для них важна прозрачность и открытость.

Фото из архива "НГ"

- Отчет написали некачественно, мы его проверили, в нем было очень много воды, - подтверждает костанайский общественник, член совета ИПДО Алексей КУЛИКОВ. - В нем просто собрали информацию с новостных сайтов, без всякой аналитики. Отчет сделали с грубыми нарушениями и ошибками без сотрудничества с Национальным советом, который принял решение его не подписывать. И все сроки по сдаче отчета были пропущены, хотя с 2007 года мы не пропустили ни одного отчета.

И ладно бы дело было в деньгах, которые требуются на написание отчета. У некоторых стран их просто нет. Но Казахстан к таким явно не относится.

На составление отчета из бюджета выделили 8,96 млн тенге

- Более того, бюджет потратил почти 9 млн тенге на составление этого отчета, - говорит Алексей Куликов. - Но его никто так и не принял. Даже Украина, несмотря на войну, сдала отчет по ИПДО вовремя. Нам непонятно, почему такое отношение у нашего государства.

В связи с этим казахстанские общественники направили письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором они требуют кардинальных реформ.

ИПДО появилась в 2003 году по инициативе экс-премьера Великобритании Тони Блэра, который в 2009 году работал советником бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Казахстан присоединился к инициативе прозрачности в 2007 году, с которого регулярно предоставлял отчеты о деятельности недропользователей.

Напомним, что благодаря ИПДО и опубликованным данным по отчету недропользователей, «НГ» рассказала своим читателям, как АО «ССГПО» потратило деньги на строительство костанайской мечети, памятники батырам, дворца «Жастар Сарайы», а также содержало свой же ресторанный комплекс «Горняк». До этого чиновники рассказывали костанайцам, что все эти объекты были построены в рамках благотворительности «за счет неравнодушных граждан». Хотя деньги горнодобытчики выделяли в рамках социально-инвестиционных проектов (СИПов) и были обязаны тратить их на нужды жителей областей, которым портят жизнь вредными выбросами. Но в реальности деньги шли на «хотелки» акимов. Если Казахстан полностью исключат из ИПДО, мы вообще потеряем возможность узнавать, на что тратятся средства в рамках СИПов.