Автомобиль Daewoo Nexia изъяли сотрудники полиции по заявлению третьего лица. Право собственности 84-летнего Анатолия ЧЕРЕПАНОВА на это транспортное средство никем не оспорено. Но уже второй год ему машину не возвращают. Почему?

Анатолий Черепанов: «Меня удивляет, как машина очутилась в угоне и в продаже!»

15 марта 2023 года Черепанов зарегистрировал в органах дорожной полиции автомобиль Daewoo Nexia, приобретенный у Ильи Карпенко из Перми за 650 тысяч тенге. Автомобиль был снят с учета в РФ, легализован в Казахстане и получил новые номера. За переоформление пенсионер отдал 120 000 тенге.

По словам Анатолия Николаевича, покупка была почти случайной:

- Выходил из магазина «Светофор» в районе КСК, увидел, что рядом продают машины, одна мне понравилась. В ней сидели двое парней, я предложил купить. Они сказали, что она уже продана, но если я подожду минут 15-20, то продадут другую. Я им доверял и сразу согласился, отдал деньги. Позже все документы оформили официально.

Сделка действительно была зарегистрирована, и в базе дорожной полиции машина числится за Черепановым. 18 марта он заключил договор гражданско-правовой ответственности со страховой компанией «Евразия».

Но уже 30 марта в Северном отделе полиции УП Костаная началось досудебное расследование по заявлению жительницы Костанайской области Айгуль КАЛИЕВОЙ о пропаже ее автомобиля. 17 августа сотрудники полиции изъяли машину и ключи у Черепанова, после чего передали автомобиль на временное хранение Калиевой. Пенсионер возмущался, но в полиции ему предложили защищать свои права в суде.

Сама Калиева возвращать автомобиль отказалась и сослалась на приговор уголовного суда, вступивший в силу 4 октября 2022 года, которым за ней признано право собственности на него.

В сентябре 2024 года Черепанов обратился в суд, чтобы истребовать автомобиль. Суд указал, что транспортное средство передано Калиевой на временное хранение до окончания производства по уголовному делу, и предложил обжаловать действия следователя Северного отдела полиции Баян КАИБЖАНОВОЙ, которая изъяла автомобиль.

Прокуратура Костанайской области признала, что возбуждение уголовного дела о краже было спорным, так как Айгуль Калиева... не являлась собственницей. Тем не менее никаких мер к восстановлению нарушенных прав Анатолия Черепанова надзорный орган не предпринял.

В феврале 2025 года Черепанов вновь обратился к прокурору области с требованием зарегистрировать новое досудебное расследование - уже по факту незаконных действий в отношении его имущества. Пока ответы прокуратуры ограничиваются лишь формальными отписками.

Костанайские СМИ сообщали, что муж Айгуль Калиевой в 2021 году был арестован по подозрению в сбыте наркотиков. В ходе следствия у него изъяли автомобиль жены и доставили на специализированную штрафстоянку по улице Киевская в Костанае как вещественное доказательство по уголовному делу. Позже суд постановил вернуть машину Калиевой.

В конце марта 2023 года она вместе со следователем приехала за автомобилем. Но, обойдя территорию стоянки несколько раз, Daewoo Nexia не нашла.

- Приехала опергруппа, тоже прошли, посмотрели, не обнаружили, - рассказала журналистам Калиева. - Хозяйка штрафстоянки сказала: «Ну, я здесь, вообще-то, с лета эту штрафстоянку содержу. До меня было много хозяев. Может, они как-то ее потеряли».

Daewoo Nexia женщина приобретала в России по генеральной доверенности. Выяснилось, что еще 7 марта автомобиль был снят с российского учета.

- Оказалось, машину приобрел пожилой житель города. Причем сделка состоялась еще в августе 2021-го, - пояснила местным СМИ следователь Баян Каибжанова.

Что произошло с автомобилем между августом 2021 года и мартом 2023-го, неизвестно. Но в итоге автомобиль был изъят у Черепанова и на эвакуаторе отправлен к Айгуль Калиевой в Денисовский район, где находится и сейчас.

- Меня удивляет, как эта машина очутилась в угоне и в продаже! - комментирует Анатолий Николаевич. - Я не понимаю, почему следователь отдала машину Калиевой, а не поставила ее опять на штрафстоянку!

Юридический консультант Черепанова Олег МАТВЕЕВ отметил, что возникает вопрос о законности возбуждения уголовного дела о краже автомобиля у Калиевой:

- Если по решению суда этот автомобиль как вещдок должен быть возвращен осужденному Калиеву, то есть его у него не конфисковали, то речь идет о растрате описанного имущества. И мы сейчас добиваемся, чтобы дело возбудили по этой статье. Но результата на данный момент нет. Дедушка уже инсульт заработал на этой почве! И продолжают издеваться: годами дело не расследуется, а просто лежит. Черепанов - собственник автомобиля, его право никто не оспаривает. И получается, что гражданско-правовой спор между ним и Калиевой решают полицейские, а не суд.

Фото Ксении РЕБИК