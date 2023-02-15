Казахстанские общественники бьют тревогу. Страна своевременно не предоставила отчёт в Международную инициативу прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) – мировой стандарт управления нефтью, газом и минеральными ресурсами. Orda.kz выясняла, почему и чем это нам может грозить.

коллаж Orda.kz

14 февраля казахстанские общественники написали открытое письмо президенту, в котором призвали к прозрачности добывающего сектора страны. Поводом стала приостановка членства страны в ИПДО с 1 февраля текущего года из-за неподготовленного документа – отчёта, в котором собираются финансовые данные от всех недропользователей страны. Речь не только о нефти и газе, но и угле, меди, уране, вплоть до щебня, всего, что есть в наших недрах. И не только сколько добыли, продали, но и все отчисления в бюджет, в том числе на социальные цели, в тех же добывающих регионах.

Что такое ИПДО?

ИПДО появилось в 2003 году по инициативе экс-премьера Британии Тони Блэра (с 1997 по 2007 годы), который позже, с 2009 года, работал советником Назарбаева. Казахстан присоединился к инициативе с 2005 года, видимо, желая показать открытость и прозрачность миру, а может, чтобы иностранные недропользователи, которых в Казахстане немало, могли показать свою деятельность в стране.

Общественники указывают, с тех пор страна опубликовала 15 отчётов, но последний вышел в 2019 году и с тех пор пропуски. С 2014 года был внедрён автоматизированный формат подачи данных от недропользователей через портал Единой государственной системы управления недропользованием, который сейчас не работает.

За публикацию сейчас отвечает комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Если посмотреть последние отчёты на сайте, то можно узнать многое, до мельчайших деталей. Например, сведения по разделу продукции: инвестиции, затраты на социальную сферу и налоги компаний за 2019 год в миллионах тенге.

скрин из отчёта ИПДО за 2019 год

Также есть информация о договорах недропользования, условиях, и много других данных.

Почему возмущены общественники

«К сожалению, мы наблюдаем, как правительство в течение ряда лет игнорирует обращения гражданского общества: встречи по ИПДО проводятся реже одного раза в год, и гражданское общество фактически лишено возможности обсуждать важные вопросы управления добывающим сектором страны. Правительство потеряло место в Международном правлении ИПДО, не выполняет требования международного Стандарта ИПДО и Кодекса о недрах РК раскрывать содержание контрактов и лицензий», – пишут общественники.

Orda.kz связалась с авторами обращения, чтобы узнать, почему инициатива прозрачности добывающих отраслей так важна для Казахстана.

«Из отчёта можно узнать, сколько каждая компания платит за выбросы в окружающую среду, сколько в регионах тратится на природоохранные мероприятия. Раскрытие этой информации даёт большую основу для анализа сектора, насколько правильно и грамотно ведётся управление сектором. И мы опасаемся, если Казахстан откажется от участия в ИПДО, то мы просто потеряем доступ к этим данным», – говорит Мария Лобачёва, член Международного Правления ИПДО.

Лобачёва указывает, что даже находящаяся в состоянии войны Украина свой отчёт подготовила и выделила на это 50 тысяч долларов. Если через полгода казахстанский отчет не появится, то страна может быть исключена, считает общественница.

На сайте Инициативы можно найти отчёты 57 стран мира с разной степенью давности. Их обозначают разными цветами в зависимости от исполнения ИПДО – публикации документа минимум раз в 3 года. Членство Казахстана, действительно, приостановлено, как и многих других стран, в том числе соседнего Кыргызстана.

Данила Бектурганов, фото malim.kz

Как рассказал Orda.kz Данила Бектурганов, член Национального совета заинтересованных сторон по ИПДО, Азербайджан покинул Инициативу, поскольку посчитал её усилением гражданского общества, однако также когда-то сделали и США, которые вышли из ИПДО после прихода к власти Дональда Трампа. Одним из его приоритетов было не мешать большому бизнесу, поэтому раскрывать данные добывающих американских компаний его администрация не захотела.

Бектурганов считает, что Правительство Казахстана, если не саботирует Инициативу по прозрачности работы недропользователей, то по какой-то причине ленится её делать. Если раньше документ начинали готовить за полгода, то в этом году никто не участвовал в тендере из-за крайне небольшого бюджета – 18 тысяч долларов. В результате документ готовила подотчётная МИИР организация, и он вышел «сырым» и непригодным для отправки иностранным партнёрам.

«Получился какой-то реферат, из которого можно в будущем что-то сделать. Когда нам пришло предложение утвердить отчёт, мы сказали нет. Он не соответствует ни техзаданию, ни международным стандартам. Тогда нам в правительстве предложили, что отчёт доведут до ума в течение пары месяцев, но мы не может признать его готовым, потому что это государственные деньги и они должны быть выплачены до конца финансового года», – объяснил Бектурганов.

В итоге документ утвердили без Национального совета заинтересованных сторон ИПДО. Без замечаний и исправлений, то есть работу выполнили некачественно и в нарушение процедур, без участия Мажилиса, компаний и других участников. При этом общественники уверены, что именно ИПДО с её строгими стандартами помогает строить школы и другие социальные объекты. В госстатистике есть цифры, но нет глубокого анализа.

Альтернативная точка зрения

Помимо США, в Инициативе не участвуют такие нефтяные гиганты как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Венесуэла и ряд других крупных добывающих стран. При этом они живут и без отчётов ИПДО, и некоторые даже процветают. Эксперт в области нефти и газа Артур Шахназарян рассказал Orda.kz, почему.

«Критики этой Инициативы считают, что это едва прикрытый фиговый листок для местных НПО, внешний аудит МВФ и других подобных международных институций, чтобы видеть наши основные финансовые поступления. Сами Штаты и Британия свои подобные поступления в бюджет не обнародуют и не являются последователями ИПДО. Однако почему-то курируют Инициативу на глобальном уровне. В общем, подозревают критики, что ИПДО – это банальный инструмент неоколониализма и нарушения суверенитета страны», – говорит эксперт.

При этом Шахназарян учитывает, что компании должны публиковать отчётность, а государство – сколько денег получили в бюджет. Неправительственные организации могут через работу аудиторской компании сверять, нет ли разночтений и совпадают ли суммы от компаний и в казне.

«Это, так сказать, не первый кризис в ИПДО в Казахстане, но здесь многое связано с недостаточностью суммы, выделенной госбюджетом для составления отчёта. Стоит особо отметить, что по правилам этих самых институтов развития, страна, не участник ИПДО, может иметь затруднения на заимствования на внешних мировых финансовых рынках».

Стоит ли напоминать, что казахстанские, в том числе квазигосударственные компании, берут много кредитов на внешних рынках. В конечном итоге вылет из Инициативы по прозрачности недропользователей может отрицательно сказаться на некоторых добывающих и не добывающих проектах и имидже страны.

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