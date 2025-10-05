Рецепт от нашего Ночного Дозора предназначен людям, которые легки на подъем, много двигаются, не прочь вкусно поесть на пикнике, при этом берегут природу и уважают противопожарные правила. Вот скольким условиям удовлетворяют его ленивые чебуреки.

В рекордные сроки на природе можно сделать гору таких ленивых чебуреков

По словам Дозора, продукты нужны самые простые. А для готовки лучше всего запастись портативной плиткой, которая работает на небольшом газовом баллончике. Подтверждаю: готовится все на ней, как на обычной плите. Мы такой малышкой пользуемся на даче, когда там уже отключают электричество, а хочется съесть и выпить чего-нибудь горячего.

На природе - тоже милое дело.

- Мы взяли с собой упаковку круглого лаваша (в одной - 4 штуки) и подготовленный фарш, - написал Ночной Дозор. - Фарш у нас смешанный, традиционно такой используем для чебуреков. Заправили для сочности мы его так: в блендере смешали большую помидорину, лук, чесночок. И эту массу добавили в 250 г фарша. Потом еще нарезанную зелень.

Дальнейшие поварские действия были предельно просты. Разжечь плитку, температура средняя (там есть регулятор), поставить на огонь сковородку. На половину лавашной лепешки положить фарш, не доходя сантиметра полтора до края. Распределить поровнее. Толщина разложенного фарша - около сантиметра. Накрыть второй половиной, пришлепнуть ладонью. И отправить на сковороду. Сухую. Печь минуты по 2-3 на каждой стороне. Если поверхность начнет быстро темнеть, переверните. И так пару раз.

Допросила Дозора с пристрастием, не вытекал ли сок, ведь в фарше помидор, кроме обычного лука. И половинки лепешки ничем не соединены. Клянется, что нет.

- Края ничем не смазывали - ни яйцом, ни водой, - написал он, - кипящий сок из мяса сам как-то тесто заваривает. Получается вкусно, сытно и вполне «ППшно», то есть для правильного питания вполне подходит вариант.

Само собой, возможны и творог с зеленью, и любой сыр с нею в качестве начинки. Можно перчика болгарского в творог добавить... Да много чего можно. Главное, базовый рецепт с мясом проверку прошел.

Фото Ночного Дозора