Костанайский "Тобол" стал победителем Кубка Казахстана по футболу
4 октября 2025, 21:18 | Спорт
В финале костанайцы обыграли шымкентский "Ордабасы" со счетом 2:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.
©ФК "Тобол"
Встреча прошла в Кызылорде на стадионе "Кайсар Арена". Это была первая игра на новой арене, которая вмещает 11 тысяч зрителей.
На 19-й минуте ворота шымкентцев распечатал белорусский форвард Николай Сигневич, замкнувший подачу со стандартного положения в исполнении капитана костанайцев Асхата Тагыбергена.
На 33-й минуте Ислам Чесноков удачно сыграл на добивании, установив окончательный результат.
