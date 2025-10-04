В финале костанайцы обыграли шымкентский "Ордабасы" со счетом 2:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

©ФК "Тобол"

Встреча прошла в Кызылорде на стадионе "Кайсар Арена". Это была первая игра на новой арене, которая вмещает 11 тысяч зрителей.

На 19-й минуте ворота шымкентцев распечатал белорусский форвард Николай Сигневич, замкнувший подачу со стандартного положения в исполнении капитана костанайцев Асхата Тагыбергена.

На 33-й минуте Ислам Чесноков удачно сыграл на добивании, установив окончательный результат.