Жалобы на холод в одной из палат, куда переехали женщины с грудными детьми, прокомментировали в управлении здравоохранения. Напомним, сегодня, 15 февраля, в редакцию "НГ" обратилась родственница одной из пациенток. Мать грудного ребенка из отделения патологии новорожденных жаловалась на низкую температуру в палате. Свои слова женщина сопроводила фото детей, одетых в верхнюю одежду в помещении.

Сейчас, отмечают в пресс-службе управления здравоохранения, температура воздуха в палатах в пределах нормы. Прокомментировали там и жалобы на неубранные палаты.

- Подготовка к переезду началась заблаговременно. Палаты и мебель были неоднократно дезинфицированы, проводились влажные уборки, проверены системы коммуникации, отопления и вентиляции. Приведены в соответствие койко-места, оборудование. Необходимо отметить, что мебель в палатах отличного качества, относительно новая, ничего дополнительного с других медицинских организаций не завозилось. Устранены все коммунальные недочеты. Корпус был подготовлен к переезду! - сообщили в управлении здравоохранения. - Соответствующие инстанции, СЭС вынесли заключение о пригодности данных помещений, в том числе мебели медицинского назначения, находящейся в здании, на основании проб и смывов, а также комиссионного обследования. Все разрешительные документы приведены в соответствие, получена лицензия о праве деятельности, оказания медицинской помощи.

Переезд проходил в несколько этапов. Оборудование и мебель привезли заранее, и лишь потом в здание переместили пациентов, отмечают в управлении:

- Первым был отправлен большой автобус со детьми постарше, затем малыши с родителями. На двух, предварительно хорошо отогретых микроавтобусах осуществлена транспортировка пациентов отделения патологии новорожденных. После окончательного размещения пациентов и их родителей в новых палатах произведен обход, пациенты с пониманием отнеслись к переезду, критических замечаний не было. Коллектив также обустраивается на новом месте.

Отдельно здравоохранение в своем ответе остановилось на температуру в палатах. Там не скрывают: некоторое время было прохладно, но сейчас все в порядке.

- Учитывая холодный период года, а также долгий простой здания, в помещениях было немного прохладно. В ходе переезда входные двери постоянно открывались и закрывались, в связи с чем холодные потоки воздуха проникали в помещения. На этот час температура в здании значительно выше, в пределах температурного оптимума, комфортная, - заявили в управлении. - Закрытые двери, окна, а также наличие пациентов и персонала обязательно сыграют свою роль в стабилизации температурного режима! Отопительная система исправна!

Просим отнестись с пониманием! Этот переезд нелегок и для персонала больницы!

В ближайшее время в здание больницы в мкрн. Аэропорт начнется частичный переезд с корпуса, расположенного на ул. Л.Беды.