В редакцию «НГ» обратилась родственница женщины, лежащей сейчас с маленьким ребенком в больнице. Сегодня, около 15:40, их из отделения патологии новорожденных, расположенного на территории областной больницы, перевезли в здание в мкрн. Аэропорт, где ранее располагался «ковидный» госпиталь. Женщинам с детьми, чей возраст не превышает месяца, выделили палату возле входной двери. По их словам, из-за переезда двери постоянно были открыты, в палате холодно и мамы вынуждены одевать своих детей в уличные комбинезоны, конвертики.

- Детей поместили в комнаты напротив открытых дверей, потому что переносится оборудование, какие-то вещи. Здесь грязно и холодно. Отпрашивались домой, сказали: «Пишите отказную от лечения». Разве это нормальное отношение, как можно грудничков из отделения патологии перевезти в неподготовленные помещения? – возмутилась женщина. - Неужели нельзя было вначале перевезти все, элементарно подготовить и согреть помещение и потом заселять грудничков. Сейчас к их заболеванию осталось заработать пневмонию? Родители и родственники возмущены создавшейся ситуацией. На все обращения к персоналу они отвечали недовольством, они ведь выполняют приказ - немедленно переехать. И больше ничего руководство не волнует.

Кроме того, по словам лежащих там женщин, в палатах недостаточно чисто:

- Тут грязно, как будто даже и не мыли, и не дезинфицировали. Мамочки начали сами протирать все салфетками.

В 18:00 женщины все еще лежат с детьми в холодных палатах, мерзнут и просят их перевести в более теплые палаты.

"НГ" отправила вопросы женщин о произошедшем в управление здравоохранения.

Напомним, о переезде в пустующее здание госпиталя сообщили в начале января. Руководство управления здравоохранения решило перевести туда до окончания ремонта детской областной больницы отделения хирургии, травматологии, реанимации, которые находились в родильном корпусе областной больницы, а также инфекционное, расположенное в здании детской городской больницы по ул. Л. Беды.