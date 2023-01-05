В госпитале, построенном в микрорайоне Аэропорт, уже в январе разместят отделения хирургии, травматологии, реанимации, которые сейчас находятся в родильном корпусе областной больницы, а также инфекционное, расположенное в здании детской городской больницы по ул. Л. Беды.





Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ во время посещения инфекционного центра.





- Это центр был предназначен для лечения короновирусной инфекции, - пояснил он журналистам. - На сегодня таких пациентов мало. Здание простаивает, областная больница несет затраты на его содержание. Сегодня у нас есть потребность в помещениях, поэтому хотим отдать это здание под профиль детской больницы на период проведения капитального ремонта здания по ул. Быковского. Условия, в которых сегодня дети пребывают на базе областной больницы, стоит признать, имеют медицинское несоответствие. Много было замечаний и пожеланий от родителей. У нас есть возможность создать лучшие условия. Так как это здание пустует, пусть лучше оно работает в пользу детей.

Ремонт в детской областной больнице по ул. Быковского планируют завершить до конца первого полугодия. Судебные разбирательства по делу о затянувшемся ремонте на стадии завершения, заверил руководитель управления. Кроме того, в этом году ожидается текущий ремонт корпуса детской больницы по ул. Л. Беды.

- По инфекционному отделению смета готова, сумма просчитана. В январе, после сессии областного маслихата, будут выделены дополнительные средства на проведение текущего ремонта. Начнется он после проведения конкурсных мероприятий, - отметил Джандаев.

Капитальный ремонт планируют начать в этом году и в корпусе № 3 областной больницы, где расположились отделения детской областной больницы. И это одна из самых главных причин решения о переезде.

- У областной больницы "горит" на данный момент ПСД. 2023-й - последний год для его реализации, - пояснил руководитель управления здравоохранения. - Нам нужно сделать рокировку для того, чтобы успеть сделать ремонт на базе взрослой областной больницы. Сейчас согласовываем вопросы с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля. Думаю, что в январе вопрос решится. В период пандемии в 2020-2021 годы было (для лечения ковидных пациентов - "НГ") перепрофилировано много больниц - например, городская, психиатрический диспансер... Но сегодня все эти медучреждения работают в штатном режиме. В принципе, бояться сегодня наличия короновирусной инфекции здесь не стоит.





- А вдруг будет вспышка заболеваемости?

- Вспышка будет, мы уже знаем, по какому маршруту и какие медорганизации можем использовать, - ответил Джандаев. - Сегодня мы этого не боимся, смело можем модульный госпиталь отдать детям под оказание медпомощи.

Журналистам показали текущее состояние здания инфекционного центра. Это один из пяти ковидных госпиталей, построенных в Казахстане в период пандемии. В Костанае центр был построен в течение августа - октября 2020 года. Заказчик - управление строительства, архитектуры и градостроительства - передал здание на безвозмездное пользование областной больнице. 1,3-1,5 млн тенге в месяц тратят только на газовое отопление инфекционного центра.

Блоки инфекционного центра

7 000 кв. м. - общая площадь центра, который состоит из изолированных блоков. Последний параметр, по мнению Джандаева, дает возможность расположить в этом здании разные медицинские профили, которые не будут пересекаться друг с другом, а значит - снизит фактор риска.

С ноября 2020-го по апрель 2022 года инфекционный центр работал с полной загрузкой. Сейчас такой необходимости нет - в среднем лечение от COVID-19 проходят 5-7 пациентов в месяц.

- Здание отработало тогда все, что нужно. Отделения тогда были полными, три блока точно функционировали, четвертый периодически открывался, - сообщила старшая медсестра инфекционного центра Анастасия БАРАБАН. - Сейчас ковидные пациенты лежат в отдельном блоке, их состояние стабильное, тяжелых больных уже не наблюдаем.

Главный врач Костанайской областной больницы Юрий МОИСЕЕВ заверил, что короновирусная инфекция не представляет угрозу для будущих пациентов, которых разместят в этом здании:





- У народа сложилось впечатление, что COVID-19 - особо опасная жуткая инфекция. На самом деле вирус неустойчив во внешней среде, он без влаги сразу погибает под действием ультрафиолета, живет лишь в живом организме, а если этого нет, то нет и угрозы распространения. К тому же COVID-19 - это не сибирская язва, когда труп его носителя надо закопать, чтобы он не распространял инфекцию. Так как случаев КВИ сейчас немного, да и вспышку не ожидаем, мы могли бы расположить нынешних пациентов в корпусе № 7, там около 4 000 кв. м. У нас в областной больнице площадей достаточно - 70 000 кв. м, включая и 7 000 кв. м в этом центре. Больные исчезли, а здание осталось.





В инфекционном центре разместили приемный покой, административный корпус, реанимационное отделение, четыре рабочих блока для пациентов на 200 койко-мест и пятый - мельцеровский бокс на 20 пациентов.

Реанимационная палата

Во время пандемии центр оснастили всем необходимым профильным оборудованием. Возле каждой кровати в палате реанимационного блока установлены устройства для подачи кислорода, такое оборудование есть и в приемном покое.

Шеститонный резервуар для хранения жидкого кислорода

- Здесь централизованная подача кислорода. Во дворе стоит емкость на 6 тонн кислорода. Тогда день через день завозили сжиженный кислород, все функционировало нормально, - уточнил Юрий Моисеев.





Есть компьютерный томограф, на котором прошли диагностику 10 тысяч человек. По словам Моисеева, оборудование в исправном состоянии и готово принимать новых пациентов.

- В цифровом режиме работает и рентгеновский аппарат, универсальный, а значит можно применять и для детей, в том числе, для диагностики заболеваний головного мозга, брюшной полости, переломов конечностей, - сказал главврач.





В здании проведены телефонная и интернет-связь, что позволяет сразу же отобразить результаты диагностики в электронном паспорте здоровья.

В центре более чем тепло, по крайней мере в тех местах, где провели журналистов. Отапливают собственной газовой котельной.

- Работают три котла, обогревают буквально все. Работает на газе, на аварийный случай - солярке. Летом подаем горячую воду, - рассказал рабочий котельной.

На случай, если на городской подстанции случится авария, здесь есть собственная дизельная электростанция. Центр оснащен очистными сооружениями, оборудованием для дезинфекции автотранспорта.

- Были риски затопления, когда огромные кучи снега в степи таяли, - добавил Юрий Моисеев. - Но здесь талая вода уходит в ливневую канализацию.

Каждый корпус окрашен в свой цвет, коридоры широкие. Эти факторы, предполагают в управлении, могут понравиться детям, которых планируют здесь разместить.

Фото Сауле КУАНБЕК