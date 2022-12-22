14 декабря под председательством судьи Алмата Ерманова состоялось заседание коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда. Были рассмотрены жалобы сторон на решение от 30 сентября 2022 года судьи СМЭС Ардак Кокеман, которая не удовлетворила иск областной детской больницы о признании подрядчика капитального ремонта недобросовестным. Фактически это означало, что в затягивании ремонта виновен заказчик.

По договору подряда № 285, заключенному 21 июля 2020 года, работы стоимостью 1,2 млрд тенге должны были завершиться еще к 1 февраля 2021 года. Этого не произошло, однако тогда строительная компания ТОО «Вершина» заявляла, что ей заказчиком не были полностью предоставлены площади для ремонта. Кроме того, проект имел множество технических погрешностей, одни приходилось решать в рабочем порядке, другие таким образом исправить было невозможно. По утверждению строителей, в ПСД, прошедшей госэкспертизу, отсутствовали к тому же целые разделы («Когда в товарищах согласья нет...» - «НГ» 28.10.2021 г.). Подрядчик предлагал отправить проект на корректировку. Заказчик заявлял, что она не требуется. Например, так и. о. главного врача больницы Улыкбек Асилбеков ответил на запрос редакции.

Вот это помещение облбольницы так и не было передано для ремонта строителям

«НГ» с начала конфликта сторон мониторила проблему. Почти два года она развивалась в формате судебных разбирательств. На это успешно ссылались местные исполнительные органы, которые заняли позицию невмешательства.

Жалобы родителей на плохие условия оказания медпомощи детям множились, СМИ писали об этом. В этой ситуации решение судьи Кокеман стало поворотным. Возможно, к тому же масса негатива в отношении больницы стала критической. А потом сошлось несколько событий, которые в сумме своей показывают, каким образом в реальности у нас разрешаются конфликты, когда на кону большие деньги. В регион в октябре приехала министр здравоохранения. Первые же вопросы журналистов на брифинге касались детской больницы. Министр заявила, что все это ответственность главного врача. Заместитель акима области Ерлан Спанов тут же откликнулся репликой, что нужно создать комиссию и принимать меры. Комиссию создали, Асилбеков перестал быть и. о. Параллельно в это время меняется аким области. И ситуация развивается прямо-таки стремительно. Облздрав собирает брифинг и до рассмотрения апелляции, которую инициировал все тот же Асилбеков, спокойно поясняет, что с ТОО «Вершина» новый главный примирится, деньги на корректировку проекта изысканы, после завершения этой работы и прохождения экспертизы прежний подрядчик приступит к работе.

Тогда почему же два года этот немыслимый огород городили с ремонтом?!

Язык не поворачивается назвать вывод коллегии предрешенным. Но вот то, что вне судебных стен быстро возобладала другая риторика - точно. Ее отчасти выразил на заседании коллегии новый и. о. главного врача больницы Нурлан ЕРЖАНОВ.

- Сколько еще деткам страдать, нужно как можно быстрее завершать ремонт, мы рассчитываем на справедливое решение суда, - сказал он.

Ержанов в суде, кстати, пытался отозвать полномочия представлять интересы больницы у двух юристов ТОО «Заңгер Консалтинг», нанятых его предшественником за 5 млн тенге. При этом полномочия эти они официально получили буквально накануне. И высказывая как бы позицию больницы, твердо стояли на том, что подрядчик является недобросовестным. Вот уж точно, когда в товарищах согласья нет...

Коллегия не удовлетворила жалобу заказчика, в то же время изменила решение суда в части понуждения его отправить проект на корректировку. В этом требовании первая инстанция ТОО «Вершина» отказала. Постановление вступило в силу с момента оглашения.

«НГ» уточнила несколько моментов у подрядчика. В частности, на данный момент переданы ли ему все помещения для ремонта, как обстоят дела со стройматериалами, закрытыми в помещениях больницы, куда строителей не допускали, что они намерены предпринять в первую очередь, чтобы можно было вернуться к работе.

- Восстановить договор на портале госзакупок, получить деньги за выполненные, но не оплаченные работы, 97 млн тенге, - сказал «НГ» юридический консультант ТОО «Вершина» Жаслан БАЙБАЗАРОВ, - нам должны больше за уже выполненные работы, акты подписаны всеми, кроме Асилбекова. Они будут оплачиваться после корректировки, подрядчика это устроит. Помещения администрации и рентген-кабинета нам так и не были переданы для ремонта. По стройматериалам решилось в том смысле, что доступ открыт. После Нового года проведем ревизию. Не исключаем, что что-то украдено. Бывший и. о. не передал ничего новому руководству по акту приема-передачи, в этой части с ним будет проводиться соответствующая работа. Идет подготовка к корректировке проекта, но проектировщикам был предоставлен изначальный проект, без изменений, которые вносились по требованию заказчика. Требуется соответствующая документация, заказчик обязан ее предоставить. Что самое важное в состоявшемся решении? Наши исковые требования полностью удовлетворены, суды подтвердили, что мы не завершили ремонт по причинам, которые искусственно создал заказчик.

Фото из архива «НГ»