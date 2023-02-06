По прогнозам синоптиков, во вторник, 7 февраля, на севере области ожидается небольшой снег, низовая метель, на востоке - туман. В среду, 8 февраля, зона снегопада и низовой метели сместится на восток, а на западе будет туман. В Костанае 7-8 февраля прогнозируется небольшой снег, низовая метель.

Фото Сауле КУАНБЕК

- Во вторник ночью будет 15-20, на западе области 25 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - Днем температура ожидается в пределах -7...-12, на востоке -17 °С. В среду ночью термометры покажут -15...-20 °С, на севере -25 °С. В дневное время по области ожидается температура -10...-15 °С, на западе -18 °С. В Костанае температурные показатели во вторник и среду будут одинаковыми: ночью -18...-20 °С, днём -10...-12 °С.

Во вторник синоптики прогнозируют северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на севере до 15-20 м/с. В среду северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с.