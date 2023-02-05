110 лет назад вышел первый номер газеты "Қазақ". Ее редактором был просветитель, общественный и политический деятель Ахмет Байтурсынов. Вместе с ним над созданием газеты работали его политические соратники Алихан Букейханов и Миржакып Дулатов.

В областном краеведческом музее хранят копию одного из номеров газеты

От своих предшественников ("Түркістан уалаятының газеті", "Дала уәлаятының газеті", "Киргизская степная газета", "Қазақстан газеті", журнал "Айқап", газета "Серке") газета "Қазақ" отличалась объемом тиража и качественным содержанием.

В первое время печатали 3000 экземпляров, есть сведения, что позже тираж достиг более 8000 экземпляров. Историки утверждают, на тот момент это было достаточно много, что говорит о востребованности среди читателей.

- Помимо территории Казахстана газета распространялась на ближайшую территорию современной России, несколько экземпляров даже были зафиксированы в Турции, США. Возможно, и в Китае, потому что в приграничных территориях всегда проживало казахское население, - рассказал для "НГ" ассоциированный профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин КРУ им. А. Байтурсынова, к.и.н. Серикжан ИСМАИЛОВ. - Кроме этого, большая когорта молодых казахских интеллигентов обучались за пределами России, возможно, они сотрудничали с редакцией как авторы и забирали несколько экземпляров.

- Для кого все же была ориентирована газета? Была ли она доступна для простого народа?

- Если вы о версии, что всего 2% казахов были образованными, то это абсолютно не соответствует действительности, - продолжил беседу историк. - В то время образованным человеком считался тот, кто умел читать и писать. И это было нормальным явлением. На тот момент многие казахи могли и читать, и писать. Детей обучали в медресе. К тому же в каждом ауле был свой мулла, который знал арабскую графику и Коран, он и передавал базовые знания детям. Другое дело, что не каждый мог выписать газету. Но в каждом ауле были свои лидеры, их в последствии назвали казахские баи (к слову, многие из них имели школьный и гимназистский уровни образования). Новости, как правило, обсуждали в ближайшем окружении и передавали друг другу по принципу сарафанного радио, как говорили казахи, "ұзын құлақ".

Большую популярность газеты подтверждают и сведения о фактах народной поддержки (сегодня бы это назвали "донатами"), благодаря которой газета смогла пережить периоды финансовых затруднений. В истории газеты отмечают несколько попыток царского правительства закрыть издание и обременить редакцию высокими штрафами.

- Казахское население собирало деньги, чтобы погасить эти штрафы, чтобы газета заново выходила. Это говорит о том, что общество было заинтересовано в этом, - считает Серикжан Исмаилов. - Да, были другие издания, но «Қазақ» является одной из первых общенациональных газет.

В газете использовался казахский алфавит на основе арабской письменности, разработанный Ахметом Байтурсыновым

Ее авторы - представители передовой казахской интеллигенции начала 20 века, будучи исследователями в различных сферах деятельности, публиковали на страницах газеты, в том числе, результаты своей работы. Вместе с этим они демонстрировали ценность образования, призывали народ к просвещению.

Кроме этого, одна из задач издателей - освещать общественно-политические события в стране и мире. В контексте этих материалов прослеживался призыв к единению народа и безграничная вера в светлое его будущее.

- Газета "Қазақ" сыграла большую роль в консолидации казахского общества в борьбе за собственные интересы, права, свободы, - считает ученый. - Для тех казахов, кто жил за рубежом, это был источник последних новостей в регионе, через эту газету они могли защищать интересы казахского общества. В последствии, газета "Қазақ" стала не только консолидирующим, фактором всего казахского общества, вокруг него стали собираться люди, близкие по своему духу, идеям.

Передовые мысли авторов статей, радеющих за права и интересы своего народа, безусловно, расходились с позицией колониального имперского режима. Но редакция сумела выжить в тех условиях. На стыке двух исторических эпох газета все же выстояла. Однако, большевикам удалось заглушить голос свободы и правды. В сентябре 1918 года вышел последний номер газеты "Қазақ".

В костанайском музее есть экспозиции посвященные и соратнику Байтурсынова - Миржакыпу Дулатову

- Почему закрыли газету?

- Чтобы удержать власть в своих руках, большевики объявили политику диктатуры пролетариата. На тот момент это была единственная возможность удержать власть на территории бывшей империи, - пояснил историк. - При таких условиях невозможно существование параллельных каких-то партий, общественных движений, в том числе, СМИ, которые стоят в оппозиции к пролетариату. Это подразумевало существование одной партии, когда интересы всего населения и всего государства должны подчиняться интересам этой партии. Понятно, что Ленин и его компания понимали, что СМИ - это огромное влияние на население. Чтобы иные политические партии, даже если их официально закрыть, не могли иметь возможность влиять на настроение общества, было принято решение закрыть эти газеты. Идеи партии "Алаш" были абсолютно не созвучны идеям партии большевиков. Поэтому они стали закрывать все, что было против них. В последующем модель диктатуры переросла в тоталитарный режим.

- Это была оппозиционная газета?

- По отношению к определенной власти она была в оппозиции. По отношению же к собственному народу это была та газета и те люди, которые боролись за его свободу, права и интересы. В советское время их называли националистами, это неправильно. Да, они боролись за свободу, права и интересы собственного народа, но без ущемления интересов других народов, - уточнил историк. - Например, рассмотрим программу партии "Алаш". Из 25 мест в правительстве "Алаш Орды" они предлагали 10 мест отдать неказахскому населению, это 40%. О каком национализме идет речь? Газету "Қазақ" называли национальной, потому, что она была рассчитана для казахского народа, чтобы на понятном языке просвещать его, рассказывать ему, что и как нужно для общественного развития. И в этом отношении газета подняла у народа определенный национальный дух, сформировала идеологию.

- Те идеи, которые были тогда озвучены, могут ли они сегодня объединить казахстанцев?

- Те идеи, которые выдвигали больше 100 лет назад, они актуальны, честно скажу. Ведь они призывали к просвещению, образованию. Они говорили, что нужно развивать ремесло - в современном контексте это промышленность, индустрия. Они говорили, чтобы развиваться, нужны знания - сегодня важно использовать современную технику и технологии. И эти идеи в настоящее время могли бы стать основой собственной казахстанской идеологии, - уверен Исмаилов. - Но не в том виде, как это было в советское время, когда тебя просто зомбируют через "зомбоящик", СМИ. Идеология должна строиться из опыта прошлого, осознания настоящего и понимания того, что мы хотим видеть в будущем. А последние 30 лет нам лишь замазывали глаза.

- Какую роль в этом играет СМИ?

- Подача правдивой информации, которая будет отрезвлять чиновников, власть, - считает историк. - Важно, чтобы было больше независимых СМИ. Чем выше уровень экономической и политической свободы, тем выше будет уровень правдивости в СМИ.

Смена политических режимов - это всегда непростое время для народа и страны. Газета "Қазақ" в своих исторических реалиях смогла объединить прогрессивную часть общества и вместе с этим быть понятной и созвучной с народом.

Фото Ксении РЕБИК и Сауле КУАНБЕК