Кодекс, подписанный главой государства 18 июля 2025 года, начнет действовать с 1 января 2026 года. Интересно, что этим законом для налоговиков вводится новая функция - обучать вновь зарегистрированных налогоплательщиков.

- Речь идет не о об изменение отдельных норм, как было раньше. В силу вступает полностью обновленный закон, - отметила на брифинге 5 августа руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра департамента государственных доходов по Костанайской области Зарина БЕКМУХАМЕДОВА. - Цель обновления - сделать налоговую систему понятной, современной и максимально прозрачной для налогоплательщиков.

Ради этого в кодекс заложено, например, сокращение на 30% количества форм налоговой отчетности, а также на 20% числа налогов, сборов, плат, госпошлин. Камеральный контроль должен стать не карательным, а превентивным. Например, если раньше нарушение автоматически влекло за собой санкции в виде блокировки счетов, ограничений в выписке электронных счетов-фактур, то теперь налоговые органы должны будут сначала направить уведомление, дать время на исправление и только потом при необходимости принять меры. Вообще принудительные взыскания вводятся поэтапно и зависят от суммы долга.

В РК вводится прогрессивная шкала налогообложения: ставки индивидуального подоходного налога будут зависеть от размера дохода. Если он у ИП и физических лиц за год превысит 8 500 МРП (около 35 млн тенге в 2025 году), то будет применяться ставка 15%.

Базовая ставка по корпоративному подоходному налогу остается 20%, но есть дифференцирование: 25% для банков, игорного бизнеса, 5% в 2026 году для организаций, ведущих деятельность в социальной сфере, 10% для них же - с 2027 года, а для сельхозпроизводителей - 3%.

Один из ключевых моментов, который активно обсуждался на стадии разработки законопроекта, - повышение базовой ставки НДС. Правительство в прошлом году предложило повысить ее сразу с 12% до 20%, затем обсуждали вариант поэтапного, растянутого на несколько лет повышения. Итог - ставка выросла до «компромиссных» 16%.

- Но для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года, - отметила Зарина Бекмухамедова.

Полностью освобождаются от НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), лечения редких и социально значимых заболеваний по утверждаемому министерством перечню.

На снижении ставок для медицины настояли депутаты и сумели свою позицию закрепить в кодексе.

- Структура экономики нашего государства такая, что большинство медицинских услуг покрывается за счет бюджета. Стоматология, косметология, лаборатории (частная медицина - прим.) - их доля в общем объеме медицинских услуг небольшая. И мнение большинства депутатов такое, что облагать медицину НДС сегодня преждевременно и не нужно. Потому что если медицинские услуги будут облагаться НДС, то они и повысятся на 16 процентов. Естественно, для покрытия из бюджета надо эти тарифы опять увеличивать. То есть эти же расходы будем покрывать через бюджет, - объяснял в апреле tengrinews.kz мажилисмен Берик БЕЙСЕНГАЛИЕВ.

Вопрос по НДС был самым дискуссионным на стадии принятия кодекса не только из-за значительного повышения ставки. Ее рост для бизнеса будет работать в связке с понижением порога для регистрации в качестве плательщика НДС почти вдвое. Сейчас он составляет 78 млн тенге (20 000 МРП). Если ваш годовой оборот меньше этой суммы - вы НДС не платите. Если больше, то обязаны уплачивать НДС с каждой реализации. Так вот, этот порог снижается до 10 000 МРП, то есть до 39,3 млн тенге, если считать по курсу текущего года.

Это означает, что большое количество предпринимателей впервые окажутся обязанными платить НДС. Новым кодексом предусмотрено, что при постановке на учет по НДС налоговые органы обязаны провести обучение основам налогообложения и исполнения обязательств, пользованию информационными системами, выписке электронных счетов-фактур.

С 2026 года будет сокращено с 7-ми до 3-х количество специальных налоговых режимов, останутся только для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств. При этом СНР на основе упрощенной декларации включает и работу на условиях уплаты розничного налога. То есть, упрощенка, да не совсем та. Вообще обновленный блок по СНР содержит много существенных тонкостей.

Корреспондент «НГ» спросил на брифинге, как с многочисленными налоговыми изменениями и гражданам, и предпринимателям будет помогать разбираться служба госдоходов. Зарина Бекмухамедова ответила, что будут постоянно проходить семинары, брифинги, а разъяснения размещаться на всех интернет-площадках ведомства, куда можно направлять вопросы.