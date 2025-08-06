Читатели «НГ» прислали фото и видео ДТП на перекрёстке проспекта Абая и улицы Амангельды. Только что получен комментарий ведомства.

По сообщению пресс-службы департамента полиции, правоохранительные органы приступили к проверке по факту ДТП.

Фото читателя "НГ"

Что известно к моменту:

Сегодня, 6 августа, около 16:10 часов водитель «Лады», двигаясь по второстепенной дороге на перекрёстке неравнозначных дорог, не уступил дорогу транспортному средству, которое двигалось по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

От удара Volkswagen по инерции продолжил двигаться и наехал на металлическое ограждение. На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, у водителя автомобиля Volkswagen телесные повреждения.

В полиции также комментируют вопрос «НГ», связана ли авария с тем, что на днях в этом месте демонтировали все светофоры: «На месте установлены знаки приоритета. Водители должны были ориентироваться на них».