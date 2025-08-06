В Казахстане заработала передвижная лаборатория для оценки качества дорог, сообщили в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте (КаздорНИИ). Это первый подобный комплекс в стране, передает Informburo.kz.

"Это первый подобный комплекс в Казахстане. Он позволяет проводить инспекцию дорог на совершенно новом уровне. Речь идёт о переходе от визуальных осмотров к объективной, инструментальной оценке безопасности", – подчеркнул директор департамента нормативно-технического обеспечения и безопасности автодорог НИИ Андрей Чжен.

Лаборатория представляет собой автомобиль с цифровыми измерительными и сенсорными приборами, а также системой анализа технических параметров дорожного покрытия. Лаборатория может оперативно выявлять потенциально опасные участки и формировать обоснованные рекомендации по устранению дефектов. В частности, она определяет продольные уклоны и коэффициент сцепления, анализирует разметку, оснащение дороги знаками и освещением, автоматически фиксирует разные отклонения, составляет картографический анализ.

"В дальнейшем это откроет возможности для создания единой базы рисков и внедрения интеллектуальных систем управления безопасностью на дорогах", – заключили в институте.

Фото предоставленно КаздорНИИ





