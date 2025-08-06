По прогнозам синоптиков, в четверг, 7 августа, на западе, севере и востоке области ожидаются грозовые дожди, днём местами возможен град, на севере и востоке ночью и утром - туман. В пятницу, 8 августа, небольшие дожди с грозами пройдут на севере, востоке и юге, местами их дополнят шквал и град. На севере, западе и юге ночью и утром - туман.





В субботу, 9 августа, на севере и востоке прогнозируются грозовые дожди, днём град. На севере, западе и юге в ночные и утренние часы вновь туман.

В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность, дожди, грозы.

- В четверг ночью будет 17-22, на севере 14 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём по области будет 26-31, на юге сильная жара - 35 градусов. В ночь на пятницу термометры покажут 10-15 °С, на западе 7 °С. Днём 20-25 °С, на юге 28 °С. В субботу ночью ожидаем 7-12 °С, на юге 15 °С. Днём 22-27 °С, на юге 30 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 17-19 °С, днём 28-30 °С. В пятницу: ночью 13-15 °С, днём 23-25 °С. В субботу: ночью 10-12 °С, днём 24-26 °С.

В четверг ожидается южный, в пятницу - северо-восточный ветер, в субботу - юго-восточный. Скорость ветра в ближайшие трое суток будет в пределах 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с во время гроз.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ