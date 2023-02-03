С развитием и распространением Интернета появляется все больше мошенников, вредоносного ПО или вирусов, наносящих огромный ущерб размещенным в сети веб-ресурсам. Специализируются такие мошенники в разных областях – некоторые разрабатывают программное обеспечение для разрушения цифровой инфраструктуры индивидуальных предпринимателей или бизнес-структур. Другие создают утилиты, с помощью которых похищают ценные данные. А третьи используют мошеннические схемы обмана клиентов, с помощью которых очищают счета физических и юридических лиц. Защитить от таких посягательств можно, если получить SSL сертификат для сайта.

Обеспечение безопасности

SSL-сертификат по сути представляет собой криптографический сертификат, созданный опытными ИТ-специалистами. Он обеспечивает безопасную связь, благодаря которой исключается потеря ценных данных или проникновение сторонних лиц.

При разработке данной системы была использована асимметрическая криптография, аутентифицирующая ключи обмена. Кроме этого, протокол использует симметричное шифрование. Благодаря последнему обеспечивается максимальная конфиденциальность информации и данных, передаваемых или получаемых через конкретные веб-ресурсы.

Каждый SSL-сертификат имеет свой уровень безопасности. Следовательно, при их покупке владельцы сайтов должны определиться с выбором данного параметра. От этого зависит уровень защищенности конкретных веб-ресурсов.

Преимущества SSL-сертификации

Предприниматель или компания, которые не заботятся о безопасности и защите своих сетевых ресурсов, идут на огромный риск. Незащищенные ресурсы, которые постоянно подвержены атакам и взломам, не заслуживают доверия среди клиентов или контрагентов. Благодаря симметричному шифрованию SSL-сертификат обеспечивает владельцев веб-сайтов защитой от:

попыток несанкционированного проникновения;

похищения ценной информации;

потери платежных реквизитов;

взлома системы;

DDos-атак;

вредоносного ПО.

Криптографический протокол с соответствующим уровнем безопасности станет настоящим щитом в Интернете для защиты от мошенников или созданного ими программного обеспечения. Если вы желаете вести свою деятельность в Сети максимально безопасно, не терять средства, клиентов и партнеров, тогда SSL-сертификат для вас обязателен.

Как получить сертификат

Заказать такой протокол можно на тематических сервисах, среди которых ProHoster является одним из лучших. Здесь вы сможете получить SSL-сертификат абсолютно бесплатно. Обращаясь в Прохостер, вы можете рассчитывать на качественное обслуживание и надежное HTTPS-соединение. Кроме того, сервис предлагает гораздо больше возможностей владельцам сайтов, чем конкуренты. С такими сертификатами ваши персональные данные будут максимально защищены.

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