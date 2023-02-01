По прогнозам синоптиков, с четверга по субботу, 2-4 февраля, на всей территории области осадков не ожидается. В четверг на востоке области прогнозируется туман.

Фото Сауле КУАНБЕК



- По области в ближайшие три дня температурные показатели будут одинаковыми, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - С четверга по субботу ночные температуры будут в пределах 18-23, на востоке 26 градусов ниже нуля. В дневное время термометры будут показывать -8...-13, на востоке -16°С. В Костанае в четверг ночью ожидаем -20...-22°С, днём -10...-12°С. В пятницу и субботу в областном центре по ночам будет -21...-23°С, днём -11...-13°С.

Ветер в четверг-пятницу будет северо-восточным, в субботу его сменит юго-восточный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, в Костанае 5-10 м/с.