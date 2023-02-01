Инцидент произошел вечером 30 января. Инспектор патрульной полиции Димаш АЛДАБЕРГЕНОВ и старший инспектор Дамир ИБРАЕВ только заступили на дежурство в модульном пункте на пересечении улиц Ленина и Горняков, как туда забежал мужчина и сообщил, что возле торгового дома «Наурыз» лежит ребенок с признаками эпилепсии.

- Услышав крик о помощи мужчины, я сразу побежал к месту происшествия, захватив с собой ложку. У мальчика начались сильные судороги, из рта шла пена, - рассказал Димаш Алдабергенов. - Я начал принимать меры по его спасению, перевернул на бок, положил ложку в рот и начал разжимать челюсть. В это время мой напарник вызвал скорую помощь, которая приехала за несколько минут и забрала мальчика в больницу.

Рудненские врачи отметили, что полицейские оказались вовремя рядом и сделали все необходимое при оказании первой помощи страдающему эпилепсией 11- летнему мальчику.

Мама ребенка поблагодарила патрульных полицейских за оперативность и вовремя оказанную первую медицинскую помощь.