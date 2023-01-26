Первое заседание в рамках гражданского дела прошло сегодня, 26 января, в Костанайском городском суде. Истец Меирман БИСИМБАЕВ принял участие в слушании удаленно. Семья пострадавшего ребенка проживает в Астане, потому что Дарыну нужен постоянный реабилитационный уход.

Ответчиками по делу выступают представители Житикаринской центральной районной больницы, Костанайской областной детской больницы, областного управления здравоохранения. Ни один из ответчиков не согласился с иском.

В качестве третьего лица в процессе приняла участие главный специалист департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Костанайской области Елена СТРОЧКОВА. Еще в 2021 году по заявлению отца ребенка в департаменте провели проверку. В состав комиссии, как отметили в акте, вошли независимые медицинские эксперты.

Историю болезни малыша «НГ» уже рассказала на основе комментариев отца, выписок из медучреждений и акта проверки. Напомним, что в декабре 2019 года родители пришли на прием участковому врачу с жалобами на малоподвижность правой руки у Дарына. В считанные недели у ребенка развился менингоэнцефалит. Сейчас, спустя три года, диагностируют спастический церебральный паралич, локализованную симптоматическую эпилепсию, эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками, последствия воспалительных болезней центральной нервной системы.

Отец мальчика заявил в суде, что в отношении его сына врачи проявили халатность, не восприняли всерьез степень тяжести его состояния. Бисимбаев считает - если бы еще в Житикаре медперсонал выявил признаки поражения головного мозга, возможно, степень его поражения была бы намного меньше.

Дарын до заболевания был веселым и активным мальчиком, вспоминают родители

Его аргументы строятся на основе акта проверки, в котором отметили, что при оказании медицинской помощи мальчику на уровне Житикринской ЦРБ были «выявлены дефекты в части недооценки тяжести состояния ребенка, с учетом того, что ребенок поступил в стационар областной детской больницы в тяжелом состоянии».

- Почему не обнаружили? Потому что жалобы были только на малоподвижность руки, - отметили представители Житикариснкой ЦРБ. - Участковому врачу нужно было выявить причину анемии ручки. Для исключения этих причин он порекомендовал травматолога и невролога, устно и в записи указано. Потом из выводов независимых экспертов сказано, что нет специфических признаков нейроинфекции. Для выявления менингококковой инфекции нужно было пройти необходимые обследования, лабораторные исследования. А так течение заболевания, скорее, было бессимптомным, на момент обращения не было лихорадки и других жалоб. Поэтому, что было возможным сделать в силах участкового врача, то сделано.

Вопросы к представителям областной детской больницы Миерман Бисимбаев также сформировал на основе акта проверки, согласно которому в ОДБ «выявлены дефекты лечебно-диагностического и организационного характера, лечение ребенка проведено не в полном соответствии с утвержденными в РК клиническими протоколами диагностики и лечения №16 от 18.08.2017 «Цитомегаловирусная инфекция у детей» и № 29 от 05.10.2017 «Пневмония у детей». Цитата из акта: "Отсутствие настороженности возможности развития менингоэнцефалита в результате инфекционного поражения головного мозга. Диагностические мероприятия на инфекции проведены несвоевременно, этиотропное лечение препаратами неоцитотект, ганцикловир при ЦМВИ не проведено".

В 8 месяцев нейроинфекция поразила больше половины головного мозга мальчика

Ответ держала заместитель главного врача ОДБ Динара ИБРАШЕВА. Она тоже была на мобильной связи, потому как пребывает за пределами Костаная. Она, в отличие от других представителей ОДБ, принимала в 2019-2020 г.г. участие в лечение Дарына.

Ибрашева отметила, что «течение заболевания было подострое и атипичное». И пояснила: медучреждение всегда работает согласно клиническим протоколам МЗ РК. Определенное время врачи не были уверены в наличии у ребенка нейроинфекции, потому что типичных признаков во время диагностик не наблюдалось. Но проводили различные виды терапии, в том числе антивирусную. Медики утверждают, что в ОДБ делали направления для прохождения дальнейшего лечения в столичном больнице.

- Я вас прекрасно понимаю, но я не согласна с вашим иском о том, что ничего не предпринималось, ничего не делалось, - обратилась Динара Ибрашева к истцу. - Все мероприятия, которые были организованы, были правильными и вовремя.

И. о. главного врача ОДБ Нурлан ЕРЖАНОВ эмоционально добавил, что родители несправедливо обвиняют врачей в халатности, и это, как минимум, аморально.

- Со стороны врачей был проведен полный спектр обследований и лечения, - сказал Ержановю. - Я хотел бы еще раз напомнить родителям, в том числе, что нас, врачей, учат не убивать, не калечить, наш главный принцип - не навреди. И врачи областной детской больницы сделали все, чтобы не навредить ребенку. Но, к сожалению, врачам приходится сталкиваться, как в данном случае, с атипичной формой течения болезни. Часто приходится думать, сопоставлять все симптомы, чтобы выявить какое-то заболевание. А если это еще атипичное течение, тогда это становится вдвойне сложнее. Создаются консилиумы, приглашаются все опытные врачи в клинике.

Руководитель больницы обратился к акту проверки, отметив, что это заболевание могло и вовсе привести к летальному исходу.

- Если бы не было никакой настороженности со стороны врачей, не было бы дополнительных методов исследования, возможно, мы бы потеряли этого ребенка. Но врачи нашей больницы сделали все, чтобы спасти жизнь ребенка, - продолжил он. - Легко судить, выписавшись из больницы, и говорить, что нас не вылечили, недосмотрели. А попробуйте побыть в шкуре врачей! Надень белый халат и помогай! Потом из-за таких ситуаций врачи увольняются, как в Житикаре. Общество, куда мы идем? Мы добьемся того, что все врачи сейчас уйдут! Кто нас будет лечить, куда мы будем ездить?

В житикарнской больнице педиатр действительно уволилась, но в сентябре 2021 года. Как выяснила «НГ», приехала она к нам из южных регионов страны. Дефицит врачей в регионе - это вопрос системного характера. И вряд ли их нужно адресовать родителям, которые три года ухаживают за ребенком-инвалидом...

Судья Марат Суеналин принял во внимание приведенные в ходе заседания с обеих сторон результаты проверки департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Однако в документе не отражается, каким образом лечение сказалось на развитии заболевания.

Судья инициировал комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, которую проведут в Центре судебно-медицинской экспертизы. Экспертам предстоит выяснить, в том числе, какие заболевания были у мальчика, какую диагностику и лечение получил он при поступлении в Житикаринскую ЦРБ, Костанайскю ОДБ, насколько верны были принятые врачами решения, возможно ли было предотвратить неблагоприятные последствия при проведении лечения в указанных учреждениях, а также есть ли прямая причинно-следственная связь между проведенными лечебно-диагностическими мерами и полученной степени инвалидности.

Ответчики дополнят список вопросов, над которыми будут работать независимые эксперты.

На время проведения провери дело по данному иску приостановили.